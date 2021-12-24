Новый «Человек-паук» теперь самый кассовый голливудский фильм с начала пандемии

«Человек-паук: Нет пути домой» собрал во всем мире больше 813 миллионов долларов. И 457 миллионов из этой суммы фильм заработал за пределами домашнего проката.
Так что кинокомикс стал самой кассовой голливудской картиной с начала пандемии, он даже обошел «Не время умирать» с 774 миллионами долларов.
Однако «Нет пути домой» все еще уступает двум китайским фильмам. Так, «Привет, мам» принес авторам 822 миллиона долларов, а «Битва при Чосинском водохранилище» — 902 миллиона.
Учитывая темпы сборов, можно предположить, что уже на этих выходных триквел «Человека-паука» займет лидирующую позицию.
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