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    Новости

    Новый «Человек-паук» теперь самый кассовый голливудский фильм с начала пандемии

    24 декабря 2021
    24.12.2021
    920
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    Новый «Человек-паук» теперь самый кассовый голливудский фильм с начала пандемии

    «Человек-паук: Нет пути домой» собрал во всем мире больше 813 миллионов долларов. И 457 миллионов из этой суммы фильм заработал за пределами домашнего проката.

    Так что кинокомикс стал самой кассовой голливудской картиной с начала пандемии, он даже обошел «Не время умирать» с 774 миллионами долларов.

    Однако «Нет пути домой» все еще уступает двум китайским фильмам. Так, «Привет, мам» принес авторам 822 миллиона долларов, а «Битва при Чосинском водохранилище» — 902 миллиона.

    Учитывая темпы сборов, можно предположить, что уже на этих выходных триквел «Человека-паука» займет лидирующую позицию.

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