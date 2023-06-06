Новый трейлер хоррора «Поговори со мной» от студии A24

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер хоррора «Поговори со мной» (или Talk To Me в оригинале).
За постановку отвечают братья Дэнни и Майкл Филлипу, известные по комедийным ужастикам на YouTube-канале RackaRacka.
В центре сюжета подростки, которые решают провести спиритический сеанс с помощью руки манекена. И ничем хорошим для них это не заканчивается.
Премьера состоится 28 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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