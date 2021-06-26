Обвиненный в домогательствах Крис Авеллон спустя год прервал молчание

В 2020 году сценариста Dying Light 2 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Криса Авеллона сразу несколько девушек обвинили в домогательствах. И спустя год именитый разработчик наконец прервал молчание и довольно развернуто пролил свет на сложившуюся ситуацию.

Напомним, на геймдизайнера «набросились» девушка по имени Карисса и ее близкая подруга Келли. Как считает сам Авеллон, они остались недовольны плохим «разрывом» с их общей знакомой Джеки почти 7 лет назад — те даже подтвердили это. Причем с ней познакомиться порекомендовала сама Карисса.

Очень необычно сводить подругу с кем-то, кого считают «сексуальным хищником». Мы виделись с Джеки год. Мы не встречались. Мы не были парнем и девушкой. Мы перестали видеться 7 лет назад. Мне пришлось прервать это в немалой степени из-за Кариссы, которая постоянно сердито встревала в наши отношения, а Джеки это поощряла.

Сценарист не знает, почему Карисса так долга ждала, чтобы выдвинуть против него обвинения. Он не исключает, что это произошло из-за видеоинтервью IGN с его участием.

Сначала меня обвинила Карриса, а затем ее близкая подруга Келли, выдвинув совершенно новые претензии, которые были сформулированы так, чтобы их было трудно — но не невозможно! — опровергнуть.

За последний год Крис собрал огромное количество цифровых доказательств и свидетельских показаний своей невиновности, которые, судя по всему, рассмотрят в суде.

Некоторые истории легко было бы опровергнуть с помощью небольшого расследования, если бы его хоть кто-нибудь провел. <…> Например, девушка по имени Кристи Дена утверждала, что провела со мной ночь в 2013 году, когда на самом деле мы даже не были на одном континенте.

Авеллон все это время пытался войти в положение Кариссы и Келли и наладить с девушками контакт.

Но я ошибался. Эти атаки были злонамеренными, и им необходимо противостоять.

Также геймдизайнер поблагодарил фанатов за поддержку и тех, кто предпочел сначала разобраться в ситуации, а потом осуждать.