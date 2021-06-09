Один из создателей Sweet Tooth снимет фильм по комиксу «Страна Бога»

Legendary и AfterShock Media запустили в производство экранизацию графического романа «Страна Бога» (God Country) Донни Кейтса.

Сценарий адаптирует сам автор комикса, а постановкой займется Джим Микл, выступивший шоураннером и режиссером «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

В центре сюжета Эммет Куинлан — пожилой вдовец, страдающий слабоумием и от приступов агрессии. Но когда торнадо сравнивает его дом с землей, а вместе с ним и большую часть города, из-под обломков герой восстает в здравом уме и с феноменальной силой благодаря магическому мечу в центре бури. Теперь он единственный человек, что может сразиться с потусторонними существами.

Также отмечается, что оригинальный комикс прекрасно сочетает в себе элементы супергероики и эстетику вестернов.