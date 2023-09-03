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    Оно живое: свежий трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 показал дату релиза

    3 сентября 2023
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    03.09.2023
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    Paradox Interactive показала первый после долгого затишья трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2. В нём издатель заявил, что игра выйдет осенью 2024-го, а заодно раскрыл, что над игрой работает The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture).

    Попавшая ранее в сеть якобы дата выхода игры оказалась неверной.

    Первоначально игрой занималась Hardsuit Labs. Ролевую игру собирались выпустить в 2020-м, а позже перенесли на 2021-й. Но после увольнения сотрудников издатель передал разработку другой команде, которую долгое время держал в секрете. Более того, ходили слухи, что Paradox может и вовсе отменить игру.

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