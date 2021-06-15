Организаторы конкурса «Новая детская книга» XII сезона объявили лонг-лист

Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» — уже XII сезона! — объявили лонг-лист в трёх основных номинациях. На этом этапе осталось 129 работ.
- «Истории для самых маленьких» (как сказочные, так и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет). В полуфинал прошли 44 заявки из 3686.
- «Фэнтези. Мистика. Хоррор» (художественные произведения для подростков от 12 лет и
молодежи). В полуфинал прошли 35 работ из 1196.
- «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских и
подростковых произведений, а также авторские графические романы и комиксы). В полуфинал прошли 50 заявок из присланных 745.
Шорт-лист организаторы представят 5 июля, а объявить победителей собираются в конце сентября.
Истории для самых маленьких
- Аверина Марьям (Россия, Энгельс) «Жили-были прищепки»
- Амели Тюльпанова (Россия, Санкт-Петербург) «Кусь Супергерой»
- Александровская Наталья (Россия, Пенза) «Фредерик Болвануш»
- Безлюдная Анастасия (Россия, Новосибирск) «Что в чемодане?»
- Беленкова Ксения (Россия, Москва) «Лис Борис»
- Богатырева Екатерина, Богатырев Дмитрий (Россия, Челябинск) «ОйАй»
- Болотова Наталья (Россия, Тула) «Мусорная машина Тася и ее водитель Вася»
- Бутенко Ирина (Россия, Саратов) «Кто починит железную лошадь»
- Валькова Мария (Россия, Санкт-Петербург) «Каштан в кармашке»
- Васягина Веста (Россия, Санкт-Петербург) «Секрет моряка Бряка»
- Вербицкая Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Папа и я»
- Весова Юлия (Россия, Москва) «Чудовищная книжка»
- Весова Юлия (Россия, Москва) «Лягушки на макушке»
- Горбунова Ксения (Россия, Ростов-на-Дону) «Кафе «Хрум-ням-ням»»
- Горошек Елена (Россия, Москва) «Экзистенциальный кризис маленькой желтой машинки»
- Гундер Анастасия (Россия, Сочи) «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»
- Давыдова Яна (Россия, Москва) «Мятлик стесняется»
- Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Ворона, Лисица и пицца»
- Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Сбежали шахматы!»
- Дея Вереск (Россия, Мурманск) «Планета Мяу»
- Веснушкина Мила (Россия, Санкт-Петербург) «Хрюго и Свинта дома»
- Дылдина Ольга (Россия, Екатеринбург) «Баю-бай, Рыжий хохолок!»
- Завалишина Екатерина (Россия, Южно-Сахалинск) «Сказка про волчка»
- Земляничкина Екатерина (Россия, Санкт-Петербург) «Черная Монстра и белый хвост»
- Клушина Ольга (Россия, Москва) «История Диванушки»
- Кузьма Шац (Россия, Жуковский) «Чисто английское происшествие»
- Козикова Марина (Россия, Санкт-Петербург) «Рассказки»
- Колпакова Ольга (Россия, Екатеринбург) «Расколдовка для гуся»
- Кузнецова Юлия (Россия, Москва) «Коля рисует»
- Лавряшина Юлия (Россия, Королёв) «Крылышки»
- Леглер Кирилл (Россия, Москва) «Песня о храбром контролере»
- Липатова Елена (США, Салем) «Королевский подарок»
- Мошева Ирина (Россия, Воронеж) «Доктор Соня»
- Никольская Анна (Россия, Сочи) «Лидка-улитка»
- Островерхова Диана (Россия , Балашиха) «Дед Монстроз»
- Русановская Светлана (Казахстан, Актобе) «Истории в стихах»
- Стадник Зуля (Россия, Тобольск) «Баю-баю-бамс!»
- Сукгоева Анастасия (Россия, Сыктывкар) «Хвост»
- Фадеева Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Коробка»
- Фикс Ольга (Израиль, Маале Адумим) «Один день из жизни Дракона»
- Хусаинова Светлана (Россия, Уфа) «Ушла насовсем! Ваша Манная Каша»
- Царинная Виктория (Украина, Харцызск) «Димкина детская»
- Шевчук Игорь (Россия, Cанкт-Петербург) «Снежный ком»
- Шемякина Надежда (Россия, Домодедово) «Верните нос снеговику»
Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»
- Александров Егор (Россия, Санкт-Петербург) «Черные Молнии»
- Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Берегини. Правильный дар»
- Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Путь шамана»
- Бисерова Ульяна (Россия, Челябинск) «Под кожей только я»
- Вагнер Лара (Россия, Казань) «Каникулы в снежном раю»
- Волгина Алена (Россия, Самара) «Воланте. Ветер перемен»
- Волынская Илона, Кащеев Кирилл (Украина, Днепр) «Фабрика мертвецов»
- Герда Александр (Украина, Донецк) «Терия. Кровавый узел»
- Давыденко Павел (Россия, Ростов-на-Дону) «Родительград»
- Евлахова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «От альфы до омеги»
- Казанкина Елена (Россия, Череповец) «Undecim»
- Катя Весёлая (Белоруссия, пос.Дружный) «Трое из Академии Рэйвенкаст»
- Клейн Марина (Россия, Москва) «Симилэх. Девочки в тайге»
- Коростышевская Татьяна (Германия, Neuss) «Лабиринт Уробороса. Гнездо ангелов»
- Логинова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «Двенадцать дверей»
- Марина Ди (Россия, Раменское) «Всесильные. Аметист»
- Надя Сова (Россия, Москва) «Знат»
- Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Клуб «Стезефрения»»
- Медведникова Влада (Россия, Москва) «Предвестники Мельтиара»
- Минская Наталья (Россия, Рязань) «Хурма, дичь и пятиэтажная магия»
- Мирович Анна (Россия, Тула) «Штрих-код»
- Митрофанов Михаил (Россия, Москва) «Особый приказ»
- Могилёва Анна (Россия, Новосибирск) «Юна — ученица волшебника»
- Остромина Арина (Черногория, Дубрава) «Эйна из Третьей зоны»
- Родионова Ирина (Россия, Новотроицк) «семьЯ»
- Савелова Ника (Россия, Сочи) «Перун. Проклятая ведьма»
- Сканников Владимир (Россия, Железноводск) «Час-корень»
- Скуратова Юлия (Россия, Волгоград) «Тайны Залесья»
- Соболева Ольга (Польша, Познань) «Сказки Чаробора»
- Стрельченко Дарина (Россия, Москва) «Куклолов»
- Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Огненный ключ»
- Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Ястреб Черной королевы»
- Ушакова Рина (Россия, Тула) «Когда исчезает солнце»
- Шелкова Ксения (Россия, Санкт-Петербург) «Человек со смущённым лицом»
- Энджи Эфенди (Россия, Москва) «Дуэнде. Ветер в сердце»
Номинация «Новая детская иллюстрация»
Ссылки ведут на работы
- Аксинья La Paloma «Серия иллюстраций к произведениям А. Барто»
- Аксинья La Paloma «Серия иллюстраций к произведению «Таинственный сад» Ф. Бернетт»
- Aleksandra on mars «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
- Helen Sun «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
- Nils Tavas «Серия иллюстраций к произведению «Муха-чистюха» Б. Заходера»
- Nuta Mart «Серия иллюстраций к произведению «Мэри Поппинс» П. Трэверс»
- Maya Ming «Серия иллюстраций к произведению «Мифы и легенды древней Греции»»
- Maya Ming «Серия иллюстраций к произведению «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла»
- papertsekh «Серия иллюстраций к произведению «Мэри Поппинс» П. Трэверс»
- Артулитка «Серия иллюстраций к произведению «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла»
- Бабаева Полина «Серия иллюстраций к произведению «Маша и медведь»
- Eve Farb silent book «Розмари»
- Бахтина Полина silent book «Снежинки»
- Бахтина Полина silent book «Подремушки»
- Белоусова Анастасия «Серия иллюстраций к произведениям В. Лунина»
- Богатырева Анастасия silent book «Музыкальный лес»
- Болюх Пётр «Серия иллюстраций к произведению «Приключения Бибигона» К. Чуковского»
- Братченко Дарья silent book «Машино море»
- Гордиенко Ксения «Серия иллюстраций к произведению «Дети синего фламинго» В. Крапивина»
- Дмитриев Дмитрий «Серия иллюстраций к произведениям В. Лунина»
- Должницкая Александра silent book «Домой»
- Домбровская Евгения silent book «Груша и зоопарк»
- Дударенко Виталий «Серия иллюстраций к произведению «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» Э. Т. А. Гофмана»
- Дударенко Виталий silent book «Calvin The Christmas Tree»
- Жукова Светлана «Серия иллюстраций к произведению «Курочка Ряба»
- Зарубина Екатерина silent book «Лето у бабушки»
- Кендель Аня и Варя «Серия иллюстраций к произведению «Золотой осёл»
- Кондесюк Светлана «Серия иллюстраций к произведениям «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла»
- Красильникова Дарья «Серия иллюстраций к произведению «Крокодил» К. Чуковского»
- Кузнецова Татьяна «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
- Куликова Евгения silent book «Лес молчит»
- Макарова Юлия «Серия иллюстраций к произведению «Щелкунчик и Мышиный король» Э. Т. А. Гофмана»
- Мартынова Тамара silent book «Бронзовое сердце»
- Обухова Ирина «Серия иллюстраций к русским народным сказкам»
- Онюшкина Елена silent book «Почему ты так поздно, Лисёнка?»
- Седова Яна «Серия иллюстраций к произведению «Щелкунчик и Мышиный король» Э. Т. А. Гофмана»
- Смирнова Ольга «Серия иллюстраций к произведению «Денискины рассказы» В. Драгунского»
- Стахеев Владимир «Серия иллюстраций к произведению «Легенды о Робин Гуде»»
- Точилина Елена «Серия иллюстраций к произведению «Смеянцы» Г. Сапгира»
- Трубин Дмитрий «Серия иллюстраций к произведению «Приключения Бибигона» К. Чуковского»
- Фадеева Ольга silent book «А в это время…»
- Фролова Надежда «Серия иллюстраций к произведению «Карлик Нос» В. Гауфа»
- Цыбулин Михаил «Серия иллюстраций к произведению «Краденое солнце» К. Чуковского»
- Чумакова Екатерина silent book «Какие бывают единороги?»
- Шатров-Васильев Сергей «Серия иллюстраций к произведению «Репка»»
- Шашкина Екатерина Серия иллюстраций к произведению «Серая звездочка» Б. Заходера»
- Шебеко Мария silent book «Где мой дом?»
- Шерова Елена silent book «Когда бабушка стала маленькой»
- Щигал Юлия «Серия иллюстраций к произведению «Четверо смелых» Леонида Сороки»
- Элье Любовь «Серия иллюстраций к произведению «Мальчик с пальчик» Ш. Перро»
Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.
В XII сезон в жюри входят: писатели Анастасия Орлова, Вадим Панов, Марина и Сергей Дяченко; художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Устинов, Ирина Петелина, Олег Корытов, Виктория Фомина; редактор книжного раздела сайта «Мир фантастики» Борис Невский; главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина; шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова; композитор Григорий Гладков; литературный критик Наталья Ломыкина, поэтесса, литературная обозревательница Ольга Лишина; редакция Международного стримингового сервиса аудиокниг Storytel; руководитель Авторско-правового отдела ГК ЛитРес Екатерина Глатерман; креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин; Исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», зав. отделом литературы на иностранных языках РГДБ Анжела Лебедева.
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