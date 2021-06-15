Организаторы конкурса «Новая детская книга» XII сезона объявили лонг-лист

Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» — уже XII сезона! — объявили лонг-лист в трёх основных номинациях. На этом этапе осталось 129 работ.

«Истории для самых маленьких» (как сказочные, так и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет). В полуфинал прошли 44 заявки из 3686.

«Фэнтези. Мистика. Хоррор» (художественные произведения для подростков от 12 лет и

молодежи). В полуфинал прошли 35 работ из 1196.

молодежи). В полуфинал прошли 35 работ из 1196. «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских и

подростковых произведений, а также авторские графические романы и комиксы). В полуфинал прошли 50 заявок из присланных 745.

Шорт-лист организаторы представят 5 июля, а объявить победителей собираются в конце сентября.

Истории для самых маленьких

Аверина Марьям (Россия, Энгельс) «Жили-были прищепки» Амели Тюльпанова (Россия, Санкт-Петербург) «Кусь Супергерой» Александровская Наталья (Россия, Пенза) «Фредерик Болвануш» Безлюдная Анастасия (Россия, Новосибирск) «Что в чемодане?» Беленкова Ксения (Россия, Москва) «Лис Борис» Богатырева Екатерина, Богатырев Дмитрий (Россия, Челябинск) «ОйАй» Болотова Наталья (Россия, Тула) «Мусорная машина Тася и ее водитель Вася» Бутенко Ирина (Россия, Саратов) «Кто починит железную лошадь» Валькова Мария (Россия, Санкт-Петербург) «Каштан в кармашке» Васягина Веста (Россия, Санкт-Петербург) «Секрет моряка Бряка» Вербицкая Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Папа и я» Весова Юлия (Россия, Москва) «Чудовищная книжка» Весова Юлия (Россия, Москва) «Лягушки на макушке» Горбунова Ксения (Россия, Ростов-на-Дону) «Кафе «Хрум-ням-ням»» Горошек Елена (Россия, Москва) «Экзистенциальный кризис маленькой желтой машинки» Гундер Анастасия (Россия, Сочи) «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» Давыдова Яна (Россия, Москва) «Мятлик стесняется» Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Ворона, Лисица и пицца» Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Сбежали шахматы!» Дея Вереск (Россия, Мурманск) «Планета Мяу» Веснушкина Мила (Россия, Санкт-Петербург) «Хрюго и Свинта дома» Дылдина Ольга (Россия, Екатеринбург) «Баю-бай, Рыжий хохолок!» Завалишина Екатерина (Россия, Южно-Сахалинск) «Сказка про волчка» Земляничкина Екатерина (Россия, Санкт-Петербург) «Черная Монстра и белый хвост» Клушина Ольга (Россия, Москва) «История Диванушки» Кузьма Шац (Россия, Жуковский) «Чисто английское происшествие» Козикова Марина (Россия, Санкт-Петербург) «Рассказки» Колпакова Ольга (Россия, Екатеринбург) «Расколдовка для гуся» Кузнецова Юлия (Россия, Москва) «Коля рисует» Лавряшина Юлия (Россия, Королёв) «Крылышки» Леглер Кирилл (Россия, Москва) «Песня о храбром контролере» Липатова Елена (США, Салем) «Королевский подарок» Мошева Ирина (Россия, Воронеж) «Доктор Соня» Никольская Анна (Россия, Сочи) «Лидка-улитка» Островерхова Диана (Россия , Балашиха) «Дед Монстроз» Русановская Светлана (Казахстан, Актобе) «Истории в стихах» Стадник Зуля (Россия, Тобольск) «Баю-баю-бамс!» Сукгоева Анастасия (Россия, Сыктывкар) «Хвост» Фадеева Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Коробка» Фикс Ольга (Израиль, Маале Адумим) «Один день из жизни Дракона» Хусаинова Светлана (Россия, Уфа) «Ушла насовсем! Ваша Манная Каша» Царинная Виктория (Украина, Харцызск) «Димкина детская» Шевчук Игорь (Россия, Cанкт-Петербург) «Снежный ком» Шемякина Надежда (Россия, Домодедово) «Верните нос снеговику»

Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»

Александров Егор (Россия, Санкт-Петербург) «Черные Молнии» Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Берегини. Правильный дар» Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Путь шамана» Бисерова Ульяна (Россия, Челябинск) «Под кожей только я» Вагнер Лара (Россия, Казань) «Каникулы в снежном раю» Волгина Алена (Россия, Самара) «Воланте. Ветер перемен» Волынская Илона, Кащеев Кирилл (Украина, Днепр) «Фабрика мертвецов» Герда Александр (Украина, Донецк) «Терия. Кровавый узел» Давыденко Павел (Россия, Ростов-на-Дону) «Родительград» Евлахова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «От альфы до омеги» Казанкина Елена (Россия, Череповец) «Undecim» Катя Весёлая (Белоруссия, пос.Дружный) «Трое из Академии Рэйвенкаст» Клейн Марина (Россия, Москва) «Симилэх. Девочки в тайге» Коростышевская Татьяна (Германия, Neuss) «Лабиринт Уробороса. Гнездо ангелов» Логинова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «Двенадцать дверей» Марина Ди (Россия, Раменское) «Всесильные. Аметист» Надя Сова (Россия, Москва) «Знат» Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Клуб «Стезефрения»» Медведникова Влада (Россия, Москва) «Предвестники Мельтиара» Минская Наталья (Россия, Рязань) «Хурма, дичь и пятиэтажная магия» Мирович Анна (Россия, Тула) «Штрих-код» Митрофанов Михаил (Россия, Москва) «Особый приказ» Могилёва Анна (Россия, Новосибирск) «Юна — ученица волшебника» Остромина Арина (Черногория, Дубрава) «Эйна из Третьей зоны» Родионова Ирина (Россия, Новотроицк) «семьЯ» Савелова Ника (Россия, Сочи) «Перун. Проклятая ведьма» Сканников Владимир (Россия, Железноводск) «Час-корень» Скуратова Юлия (Россия, Волгоград) «Тайны Залесья» Соболева Ольга (Польша, Познань) «Сказки Чаробора» Стрельченко Дарина (Россия, Москва) «Куклолов» Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Огненный ключ» Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Ястреб Черной королевы» Ушакова Рина (Россия, Тула) «Когда исчезает солнце» Шелкова Ксения (Россия, Санкт-Петербург) «Человек со смущённым лицом» Энджи Эфенди (Россия, Москва) «Дуэнде. Ветер в сердце»

Номинация «Новая детская иллюстрация»

Ссылки ведут на работы

Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

В XII сезон в жюри входят: писатели Анастасия Орлова, Вадим Панов, Марина и Сергей Дяченко; художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Устинов, Ирина Петелина, Олег Корытов, Виктория Фомина; редактор книжного раздела сайта «Мир фантастики» Борис Невский; главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина; шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова; композитор Григорий Гладков; литературный критик Наталья Ломыкина, поэтесса, литературная обозревательница Ольга Лишина; редакция Международного стримингового сервиса аудиокниг Storytel; руководитель Авторско-правового отдела ГК ЛитРес Екатерина Глатерман; креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин; Исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», зав. отделом литературы на иностранных языках РГДБ Анжела Лебедева.