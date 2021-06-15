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    Новости

    Организаторы конкурса «Новая детская книга» XII сезона объявили лонг-лист

    15 июня 2021
    15.06.2021
    137
    5 минут на чтение
    «Новая детская книга»: объявлены победители XI сезона

    Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» — уже XII сезона! — объявили лонг-лист в трёх основных номинациях. На этом этапе осталось 129 работ.

    • «Истории для самых маленьких» (как сказочные, так и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет). В полуфинал прошли 44 заявки из 3686.
    • «Фэнтези. Мистика. Хоррор» (художественные произведения для подростков от 12 лет и
      молодежи). В полуфинал прошли 35 работ из 1196.
    • «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских и
      подростковых произведений, а также авторские графические романы и комиксы). В полуфинал прошли 50 заявок из присланных 745.

    Шорт-лист организаторы представят 5 июля, а объявить победителей собираются в конце сентября.

    Истории для самых маленьких

    1. Аверина Марьям (Россия, Энгельс) «Жили-были прищепки»
    2. Амели Тюльпанова (Россия, Санкт-Петербург) «Кусь Супергерой»
    3. Александровская Наталья (Россия, Пенза) «Фредерик Болвануш»
    4. Безлюдная Анастасия (Россия, Новосибирск) «Что в чемодане?»
    5. Беленкова Ксения (Россия, Москва) «Лис Борис»
    6. Богатырева Екатерина, Богатырев Дмитрий (Россия, Челябинск) «ОйАй»
    7. Болотова Наталья (Россия, Тула) «Мусорная машина Тася и ее водитель Вася»
    8. Бутенко Ирина (Россия, Саратов) «Кто починит железную лошадь»
    9. Валькова Мария (Россия, Санкт-Петербург) «Каштан в кармашке»
    10. Васягина Веста (Россия, Санкт-Петербург) «Секрет моряка Бряка»
    11. Вербицкая Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Папа и я»
    12. Весова Юлия (Россия, Москва) «Чудовищная книжка»
    13. Весова Юлия (Россия, Москва) «Лягушки на макушке»
    14. Горбунова Ксения (Россия, Ростов-на-Дону) «Кафе «Хрум-ням-ням»»
    15. Горошек Елена (Россия, Москва) «Экзистенциальный кризис маленькой желтой машинки»
    16. Гундер Анастасия (Россия, Сочи) «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»
    17. Давыдова Яна (Россия, Москва) «Мятлик стесняется»
    18. Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Ворона, Лисица и пицца»
    19. Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Сбежали шахматы!»
    20. Дея Вереск (Россия, Мурманск) «Планета Мяу»
    21. Веснушкина Мила (Россия, Санкт-Петербург) «Хрюго и Свинта дома»
    22. Дылдина Ольга (Россия, Екатеринбург) «Баю-бай, Рыжий хохолок!»
    23. Завалишина Екатерина (Россия, Южно-Сахалинск) «Сказка про волчка»
    24. Земляничкина Екатерина (Россия, Санкт-Петербург) «Черная Монстра и белый хвост»
    25. Клушина Ольга (Россия, Москва) «История Диванушки»
    26. Кузьма Шац (Россия, Жуковский) «Чисто английское происшествие»
    27. Козикова Марина (Россия, Санкт-Петербург) «Рассказки»
    28. Колпакова Ольга (Россия, Екатеринбург) «Расколдовка для гуся»
    29. Кузнецова Юлия (Россия, Москва) «Коля рисует»
    30. Лавряшина Юлия (Россия, Королёв) «Крылышки»
    31. Леглер Кирилл (Россия, Москва) «Песня о храбром контролере»
    32. Липатова Елена (США, Салем) «Королевский подарок»
    33. Мошева Ирина (Россия, Воронеж) «Доктор Соня»
    34. Никольская Анна (Россия, Сочи) «Лидка-улитка»
    35. Островерхова Диана (Россия , Балашиха) «Дед Монстроз»
    36. Русановская Светлана (Казахстан, Актобе) «Истории в стихах»
    37. Стадник Зуля (Россия, Тобольск) «Баю-баю-бамс!»
    38. Сукгоева Анастасия (Россия, Сыктывкар) «Хвост»
    39. Фадеева Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Коробка»
    40. Фикс Ольга (Израиль, Маале Адумим) «Один день из жизни Дракона»
    41. Хусаинова Светлана (Россия, Уфа) «Ушла насовсем! Ваша Манная Каша»
    42. Царинная Виктория (Украина, Харцызск) «Димкина детская»
    43. Шевчук Игорь (Россия, Cанкт-Петербург) «Снежный ком»
    44. Шемякина Надежда (Россия, Домодедово) «Верните нос снеговику»

    Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»

    1. Александров Егор (Россия, Санкт-Петербург) «Черные Молнии»
    2. Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Берегини. Правильный дар»
    3. Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Путь шамана»
    4. Бисерова Ульяна (Россия, Челябинск) «Под кожей только я»
    5. Вагнер Лара (Россия, Казань) «Каникулы в снежном раю»
    6. Волгина Алена (Россия, Самара) «Воланте. Ветер перемен»
    7. Волынская Илона, Кащеев Кирилл (Украина, Днепр) «Фабрика мертвецов»
    8. Герда Александр (Украина, Донецк) «Терия. Кровавый узел»
    9. Давыденко Павел (Россия, Ростов-на-Дону) «Родительград»
    10. Евлахова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «От альфы до омеги»
    11. Казанкина Елена (Россия, Череповец) «Undecim»
    12. Катя Весёлая (Белоруссия, пос.Дружный) «Трое из Академии Рэйвенкаст»
    13. Клейн Марина (Россия, Москва) «Симилэх. Девочки в тайге»
    14. Коростышевская Татьяна (Германия, Neuss) «Лабиринт Уробороса. Гнездо ангелов»
    15. Логинова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «Двенадцать дверей»
    16. Марина Ди (Россия, Раменское) «Всесильные. Аметист»
    17. Надя Сова (Россия, Москва) «Знат»
    18. Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Клуб «Стезефрения»»
    19. Медведникова Влада (Россия, Москва) «Предвестники Мельтиара»
    20. Минская Наталья (Россия, Рязань) «Хурма, дичь и пятиэтажная магия»
    21. Мирович Анна (Россия, Тула) «Штрих-код»
    22. Митрофанов Михаил (Россия, Москва) «Особый приказ»
    23. Могилёва Анна (Россия, Новосибирск) «Юна — ученица волшебника»
    24. Остромина Арина (Черногория, Дубрава) «Эйна из Третьей зоны»
    25. Родионова Ирина (Россия, Новотроицк) «семьЯ»
    26. Савелова Ника (Россия, Сочи) «Перун. Проклятая ведьма»
    27. Сканников Владимир (Россия, Железноводск) «Час-корень»
    28. Скуратова Юлия (Россия, Волгоград) «Тайны Залесья»
    29. Соболева Ольга (Польша, Познань) «Сказки Чаробора»
    30. Стрельченко Дарина (Россия, Москва) «Куклолов»
    31. Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Огненный ключ»
    32. Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Ястреб Черной королевы»
    33. Ушакова Рина (Россия, Тула) «Когда исчезает солнце»
    34. Шелкова Ксения (Россия, Санкт-Петербург) «Человек со смущённым лицом»
    35. Энджи Эфенди (Россия, Москва) «Дуэнде. Ветер в сердце»

    Номинация «Новая детская иллюстрация»

    Ссылки ведут на работы

    1. Аксинья La Paloma «Серия иллюстраций к произведениям А. Барто»
    2. Аксинья La Paloma «Серия иллюстраций к произведению «Таинственный сад» Ф. Бернетт»
    3. Aleksandra on mars «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
    4. Helen Sun «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
    5. Nils Tavas «Серия иллюстраций к произведению «Муха-чистюха» Б. Заходера»
    6. Nuta Mart «Серия иллюстраций к произведению «Мэри Поппинс» П. Трэверс»
    7. Maya Ming «Серия иллюстраций к произведению «Мифы и легенды древней Греции»»
    8. Maya Ming «Серия иллюстраций к произведению «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла»
    9. papertsekh «Серия иллюстраций к произведению «Мэри Поппинс» П. Трэверс»
    10. Артулитка «Серия иллюстраций к произведению «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла»
    11. Бабаева Полина «Серия иллюстраций к произведению «Маша и медведь»
    12. Eve Farb silent book «Розмари»
    13. Бахтина Полина silent book «Снежинки»
    14. Бахтина Полина silent book «Подремушки»
    15. Белоусова Анастасия «Серия иллюстраций к произведениям В. Лунина»
    16. Богатырева Анастасия silent book «Музыкальный лес»
    17. Болюх Пётр «Серия иллюстраций к произведению «Приключения Бибигона» К. Чуковского»
    18. Братченко Дарья silent book «Машино море»
    19. Гордиенко Ксения «Серия иллюстраций к произведению «Дети синего фламинго» В. Крапивина»
    20. Дмитриев Дмитрий «Серия иллюстраций к произведениям В. Лунина»
    21. Должницкая Александра silent book «Домой»
    22. Домбровская Евгения silent book «Груша и зоопарк»
    23. Дударенко Виталий «Серия иллюстраций к произведению «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» Э. Т. А. Гофмана»
    24. Дударенко Виталий silent book «Calvin The Christmas Tree»
    25. Жукова Светлана «Серия иллюстраций к произведению «Курочка Ряба»
    26. Зарубина Екатерина silent book «Лето у бабушки»
    27. Кендель Аня и Варя «Серия иллюстраций к произведению «Золотой осёл»
    28. Кондесюк Светлана «Серия иллюстраций к произведениям «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла»
    29. Красильникова Дарья «Серия иллюстраций к произведению «Крокодил» К. Чуковского»
    30. Кузнецова Татьяна «Серия иллюстраций к произведению «Красная Шапочка» Ш. Перро»
    31. Куликова Евгения silent book «Лес молчит»
    32. Макарова Юлия «Серия иллюстраций к произведению «Щелкунчик и Мышиный король» Э. Т. А. Гофмана»
    33. Мартынова Тамара silent book «Бронзовое сердце»
    34. Обухова Ирина «Серия иллюстраций к русским народным сказкам»
    35. Онюшкина Елена silent book «Почему ты так поздно, Лисёнка?»
    36. Седова Яна «Серия иллюстраций к произведению «Щелкунчик и Мышиный король» Э. Т. А. Гофмана»
    37. Смирнова Ольга «Серия иллюстраций к произведению «Денискины рассказы» В. Драгунского»
    38. Стахеев Владимир «Серия иллюстраций к произведению «Легенды о Робин Гуде»»
    39. Точилина Елена «Серия иллюстраций к произведению «Смеянцы» Г. Сапгира»
    40. Трубин Дмитрий «Серия иллюстраций к произведению «Приключения Бибигона» К. Чуковского»
    41. Фадеева Ольга silent book «А в это время…»
    42. Фролова Надежда «Серия иллюстраций к произведению «Карлик Нос» В. Гауфа»
    43. Цыбулин Михаил «Серия иллюстраций к произведению «Краденое солнце» К. Чуковского»
    44. Чумакова Екатерина silent book «Какие бывают единороги?»
    45. Шатров-Васильев Сергей «Серия иллюстраций к произведению «Репка»»
    46. Шашкина Екатерина Серия иллюстраций к произведению «Серая звездочка» Б. Заходера»
    47. Шебеко Мария silent book «Где мой дом?»
    48. Шерова Елена silent book «Когда бабушка стала маленькой»
    49. Щигал Юлия «Серия иллюстраций к произведению «Четверо смелых» Леонида Сороки»
    50. Элье Любовь «Серия иллюстраций к произведению «Мальчик с пальчик» Ш. Перро»

    Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

    В XII сезон в жюри входят: писатели Анастасия Орлова, Вадим Панов, Марина и Сергей Дяченко; художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Устинов, Ирина Петелина, Олег Корытов, Виктория Фомина; редактор книжного раздела сайта «Мир фантастики» Борис Невский; главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина; шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова; композитор Григорий Гладков; литературный критик Наталья Ломыкина, поэтесса, литературная обозревательница Ольга Лишина; редакция Международного стримингового сервиса аудиокниг Storytel; руководитель Авторско-правового отдела ГК ЛитРес Екатерина Глатерман; креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин; Исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», зав. отделом литературы на иностранных языках РГДБ Анжела Лебедева.

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