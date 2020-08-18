Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили и наградили победителей

Организаторы конкурса рассказов «Новая фантастика» на церемонии вручения наград объявили победителей сезона 2020. Торжественная встреча прошла вживую — 15 августа, в отеле «Метрополь», где собралось более 100 представителей книжной индустрии.

В этом году организаторы изменили систему вручения — теперь награждают не 3 призовых места, а все 10 работ, прошедших в сборник. Кроме того, один рассказ признаётся «Лучшим рассказом сезона».

Одна из работ победителей написана нашим автором Кириллом Размысловичем — в соавторстве с Денисом Делендиком.

«Куриный бог» — Автор: Елена Перетокина

«Разрешатель» — Автор: Александра Горячко

«Танец клоунов на ступенях морга» — Автор: sergey.sedov

«Принцип» — Авторы: Кирилл Размыслович и Денис Делендик

«Рука сержанта Йолы Баскангелэ» — Автор: Алексей Козырин

«Конец Атлантиды» — Автор: Павел Пименов

«Племя Степлара» — Автор: Артем Шевченко

«Огурцы» — Автор: Евгения Кинер

«Калерия» — Автор: Матильда

«Лампа Потёмкина» — Автор: Андрей Ваон

Авторы получили на сцене памятные статуэтки, их ждёт приз в 15 000 рублей.

В итоге жюри не смогли выбрать одного победителя в номинации, поэтому остановились на произведениях «О Капитан» Евгении Исмагиловой и «Шипы и розы» Андрея Терехова.

Фантаст Роман Злотников вручил особую премию «За вклад в развитие фантастики» издателю и секретарю Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Виталию Иванову.

Издательство «ДеЛибри» (подразделение «Рипол») напечатало сборник «Новая фантастика 2020», куда как раз вошли работы победителей, а также рассказы Вячеслава Бакулина, Софьи Ролдугиной и Василия Головачева.

Это уже четвёртый сезон «Новой фантастики». Его организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».