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    Новости

    Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили и наградили победителей

    18 августа 2020
    Кот-император
    18.08.2020
    3992
    1 минута на чтение
    Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили наградили победителей

    Организаторы конкурса рассказов «Новая фантастика» на церемонии вручения наград объявили победителей сезона 2020. Торжественная встреча прошла вживую — 15 августа, в отеле «Метрополь», где собралось более 100 представителей книжной индустрии.

    В этом году организаторы изменили систему вручения — теперь награждают не 3 призовых места, а все 10 работ, прошедших в сборник. Кроме того, один рассказ признаётся «Лучшим рассказом сезона».

    Одна из работ победителей написана нашим автором Кириллом Размысловичем — в соавторстве с Денисом Делендиком.

    • «Куриный бог» — Автор: Елена Перетокина
    • «Разрешатель» — Автор: Александра Горячко
    • «Танец клоунов на ступенях морга» — Автор: sergey.sedov
    • «Принцип» — Авторы: Кирилл Размыслович и Денис Делендик
    • «Рука сержанта Йолы Баскангелэ» — Автор: Алексей Козырин
    • «Конец Атлантиды» — Автор: Павел Пименов
    • «Племя Степлара» — Автор: Артем Шевченко
    • «Огурцы» — Автор: Евгения Кинер
    • «Калерия» — Автор: Матильда
    • «Лампа Потёмкина» — Автор: Андрей Ваон

    Авторы получили на сцене памятные статуэтки, их ждёт приз в 15 000 рублей.

    В итоге жюри не смогли выбрать одного победителя в номинации, поэтому остановились на произведениях «О Капитан» Евгении Исмагиловой и «Шипы и розы» Андрея Терехова.

    Организаторы конкурса «Новая фантастика 2020» объявили наградили победителей 1

    Фантаст Роман Злотников вручил особую премию «За вклад в развитие фантастики» издателю и секретарю Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Виталию Иванову.

    Издательство «ДеЛибри» (подразделение «Рипол») напечатало сборник «Новая фантастика 2020», куда как раз вошли работы победителей, а также рассказы Вячеслава Бакулина, Софьи Ролдугиной и Василия Головачева.

    Это уже четвёртый сезон «Новой фантастики». Его организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

    Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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