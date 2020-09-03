Организаторы Премии Чуковского в области детской литературы ждут заявок до 13 сентября

Организаторы премии в области детской литературы имени Корнея Чуковского напоминают, что заявки будут принимать до 13 сентября.
К рассмотрению принимаются работы для детей до 12 лет, опубликованные в прошлом или текущем году (но не позднее 25 июня 2020-го). Отправить заявку можно на сайте премии — премиячуковского.рф.
Конкурс будет проходить всю осень.
- До 13 сентября — приём заявок на соискание премий;
- 2 октября — Оглашение «Длинного списка» номинантов;
- 25 октября — Оглашение «Короткого списка» номинантов;
- С 25 октября по 10 ноября — Голосование читателей на основе «Короткого списка» на портале «Активный гражданин» в рамках номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей»;
- Ноябрь 2020 — Церемония награждения победителей конкурса.
Всего произведения будут представлены в семи номинациях:
- «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет»,
- «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет»,
- «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»,
- «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»,
- «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет»,
- «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет»,
- «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».
Жюри возглавляет детский писатель Андрей Усачёв. В числе судей также деятели культуры, поэты, переводчики, авторы книг для детей, среди них: Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Михаил Яснов, Сергей Махотин, Галина Дядина, а также директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского Павел Крючков.
Победители в каждой из номинаций получат по миллиону рублей. В случае присуждения премии коллективу авторов (не более пяти человек) денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Диплом о присуждении премии вручат каждому члену авторского коллектива.
Премию организовал московский Департамент культуры, она направлена на поддержку детских писателей и должна повысить интерес к чтению у детей и подростков.
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