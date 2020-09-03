Организаторы Премии Чуковского в области детской литературы ждут заявок до 13 сентября

Организаторы премии в области детской литературы имени Корнея Чуковского напоминают, что заявки будут принимать до 13 сентября.

К рассмотрению принимаются работы для детей до 12 лет, опубликованные в прошлом или текущем году (но не позднее 25 июня 2020-го). Отправить заявку можно на сайте премии — премиячуковского.рф.

Конкурс будет проходить всю осень.

До 13 сентября — приём заявок на соискание премий; 2 октября — Оглашение «Длинного списка» номинантов; 25 октября — Оглашение «Короткого списка» номинантов; С 25 октября по 10 ноября — Голосование читателей на основе «Короткого списка» на портале «Активный гражданин» в рамках номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей»; Ноябрь 2020 — Церемония награждения победителей конкурса.

Всего произведения будут представлены в семи номинациях:

«Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет»,

«Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет»,

«Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»,

« Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»,

«Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет»,

«Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет»,

«Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Жюри возглавляет детский писатель Андрей Усачёв. В числе судей также деятели культуры, поэты, переводчики, авторы книг для детей, среди них: Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Михаил Яснов, Сергей Махотин, Галина Дядина, а также директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского Павел Крючков.

Победители в каждой из номинаций получат по миллиону рублей. В случае присуждения премии коллективу авторов (не более пяти человек) денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Диплом о присуждении премии вручат каждому члену авторского коллектива.

Премию организовал московский Департамент культуры, она направлена на поддержку детских писателей и должна повысить интерес к чтению у детей и подростков.