От Лукьяненко до Дивова: в лонг-лист «Премии Читателя-2020» вошли 38 романов

Организаторы «Премии Читателя-2020» опубликовали лонг-лист из 38 книг, вышедших в 2019 году. Их выбрали на основе читательского спроса в библиотеках России и на «ЛитРесе», а также мнения Экспертного совета.
- Серж Брусов — «Верни мне мой 2007-й»;
- Елена Булганова — «Девочка, которая спит»;
- Екатерина Вильмонт — «Свои погремушки»;
- Евгений Водолазкин — «Брисбен»;
- Шимун Ворчек , Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;
- Ольга Громыко — «Киборг и его лесник»;
- Олег Дивов — «Техподдержка»;
- Милена Завойчинская — «Высшая школа библиотекарей: Магия книгоходцев»;
- Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;
- Елена Звездная — «Невеста воина, или Месть по расписанию»;
- Олег Ивик — «Мой муж Одиссей Лаэртид»;
- Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»;
- Алеся Казанцева — «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»;
- Анна Козлова — «Рюрик»;
- Ася Лавринович — «Влюбить за 90 секунд»;
- Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;
- Сергей Лукьяненко — «Порог»;
- Александра Маринина — «Другая правда»;
- Татьяна Мастрюкова — «Болотница»;
- Елена Михалкова — «Человек из дома напротив»;
- Арина Обух — «Муха имени Штиглица»;
- Вадим Панов — «Аркада. Эпизод Первый. KamataYan»;
- Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;
- Алексей Пехов и Елена Бычкова — «Талорис»;
- Татьяна Полякова — «Разрушительница пирамид»;
- Светлана и Николай Понамаревы — «Город без войны»;
- Захар Прилепин — «Некоторые не попадут в ад»;
- Олег Рой — «Верь в меня»;
- Андрей Рубанов — «Финист — Ясный Сокол»;
- Дина Рубина — «Наполеонов обоз»;
- Алексей Сальников — «Опосредованно»;
- Николай Свечин — «Случай в Семипалатинске»;
- Кира Селезнёва — «История жизни Царевны»;
- Вячеслав Ставецкий — «Жизнь А. Г.»;
- Маша Трауб — «Бедабеда»;
- Татьяна Устинова — «Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном»;
- Булат Ханов — «Гнев»;
- Антон Чиж — «Рулетка судьбы».
В сентябре критики, литературоведы и библиотекари сформируют шорт-лист премии. А имя лауреата назовут на церемонии награждения, которая запланирована на конец 2020 года.
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