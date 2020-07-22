От Лукьяненко до Дивова: в лонг-лист «Премии Читателя-2020» вошли 38 романов

Организаторы «Премии Читателя-2020» опубликовали лонг-лист из 38 книг, вышедших в 2019 году. Их выбрали на основе читательского спроса в библиотеках России и на «ЛитРесе», а также мнения Экспертного совета.

Серж Брусов — «Верни мне мой 2007-й»;

Елена Булганова — «Девочка, которая спит»;

Екатерина Вильмонт — «Свои погремушки»;

Евгений Водолазкин — «Брисбен»;

Шимун Ворчек , Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;

Ольга Громыко — «Киборг и его лесник»;

Олег Дивов — «Техподдержка»;

Милена Завойчинская — «Высшая школа библиотекарей: Магия книгоходцев»;

Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;

Елена Звездная — «Невеста воина, или Месть по расписанию»;

Олег Ивик — «Мой муж Одиссей Лаэртид»;

Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»;

Алеся Казанцева — «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»;

Анна Козлова — «Рюрик»;

Ася Лавринович — «Влюбить за 90 секунд»;

Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;

Сергей Лукьяненко — «Порог»;

Александра Маринина — «Другая правда»;

Татьяна Мастрюкова — «Болотница»;

Елена Михалкова — «Человек из дома напротив»;

Арина Обух — «Муха имени Штиглица»;

Вадим Панов — «Аркада. Эпизод Первый. KamataYan»;

Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;

Алексей Пехов и Елена Бычкова — «Талорис»;

Татьяна Полякова — «Разрушительница пирамид»;

Светлана и Николай Понамаревы — «Город без войны»;

Захар Прилепин — «Некоторые не попадут в ад»;

Олег Рой — «Верь в меня»;

Андрей Рубанов — «Финист — Ясный Сокол»;

Дина Рубина — «Наполеонов обоз»;

Алексей Сальников — «Опосредованно»;

Николай Свечин — «Случай в Семипалатинске»;

Кира Селезнёва — «История жизни Царевны»;

Вячеслав Ставецкий — «Жизнь А. Г.»;

Маша Трауб — «Бедабеда»;

Татьяна Устинова — «Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном»;

Булат Ханов — «Гнев»;

Антон Чиж — «Рулетка судьбы».

В сентябре критики, литературоведы и библиотекари сформируют шорт-лист премии. А имя лауреата назовут на церемонии награждения, которая запланирована на конец 2020 года.