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    От Лукьяненко до Дивова: в лонг-лист «Премии Читателя-2020» вошли 38 романов

    22 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    22.07.2020
    612
    1 минута на чтение
    От Лукьяненко до Дивова: в лонг-лист «Премии Читателя-2020» вошли 38 романов

    Организаторы «Премии Читателя-2020» опубликовали лонг-лист из 38 книг, вышедших в 2019 году. Их выбрали на основе читательского спроса в библиотеках России и на «ЛитРесе», а также мнения Экспертного совета.

    • Серж Брусов — «Верни мне мой 2007-й»;
    • Елена Булганова — «Девочка, которая спит»;
    • Екатерина Вильмонт — «Свои погремушки»;
    • Евгений Водолазкин — «Брисбен»;
    • Шимун Ворчек , Юрий Некрасов — «Золотая пуля»;
    • Ольга Громыко — «Киборг и его лесник»;
    • Олег Дивов — «Техподдержка»;
    • Милена Завойчинская — «Высшая школа библиотекарей: Магия книгоходцев»;
    • Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»;
    • Елена Звездная — «Невеста воина, или Месть по расписанию»;
    • Олег Ивик — «Мой муж Одиссей Лаэртид»;
    • Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»;
    • Алеся Казанцева — «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»;
    • Анна Козлова — «Рюрик»;
    • Ася Лавринович — «Влюбить за 90 секунд»;
    • Сергей Лукьяненко — «Маги без времени»;
    • Сергей Лукьяненко — «Порог»;
    • Александра Маринина — «Другая правда»;
    • Татьяна Мастрюкова — «Болотница»;
    • Елена Михалкова — «Человек из дома напротив»;
    • Арина Обух — «Муха имени Штиглица»;
    • Вадим Панов — «Аркада. Эпизод Первый. KamataYan»;
    • Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»;
    • Алексей Пехов и Елена Бычкова — «Талорис»;
    • Татьяна Полякова — «Разрушительница пирамид»;
    • Светлана и Николай Понамаревы — «Город без войны»;
    • Захар Прилепин — «Некоторые не попадут в ад»;
    • Олег Рой — «Верь в меня»;
    • Андрей Рубанов — «Финист — Ясный Сокол»;
    • Дина Рубина — «Наполеонов обоз»;
    • Алексей Сальников — «Опосредованно»;
    • Николай Свечин — «Случай в Семипалатинске»;
    • Кира Селезнёва — «История жизни Царевны»;
    • Вячеслав Ставецкий — «Жизнь А. Г.»;
    • Маша Трауб — «Бедабеда»;
    • Татьяна Устинова — «Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном»;
    • Булат Ханов — «Гнев»;
    • Антон Чиж — «Рулетка судьбы».

    В сентябре критики, литературоведы и библиотекари сформируют шорт-лист премии. А имя лауреата назовут на церемонии награждения, которая запланирована на конец 2020 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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