«От одной искры запылает вся земля» — вышел сюжетный трейлер Final Fantasy XVI

Square Enix неожиданно представила новый сюжетный трейлер Final Fantasy XVI, в котором показали много кинематографических заставок и немного реального геймплея.
Ролик посвящен королевским семьям, между которыми в мире игры разразится кровавое противостояние.
Игра выйдет летом 2023 года только на PS5.
Читайте также
Авторы Final Fantasy XVI раскрыли подробности о мире игры
Дмитрий Кинский | 29.10.2020
И показали новые арты.
В Final Fantasy XVI не будет открытого мира — и другие подробности игры
Дмитрий Кинский | 22.06.2022
Игра выйдет следующим летом.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Залёт в Чертаново»Выбор недвижимости с учётом возможного инопланетного вторжения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.