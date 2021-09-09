«Откройте свою душу» — вышел финальный трейлер «Полуночной мессы»

Netflix опубликовал финальный трейлер хоррор-сериала «Полуночная месса» (в оригинале — Midnight Mass).
Над проектом работает Майк Флэнеган, приложивший руку к «Призраку дома на холме» и «Доктору Сну». А главную роль исполняет Зак Гилфорд, известный по «Лучшим в Лос-Анджелесе».
Сюжет разворачивается на изолированном острове, жители которого меняются после приезда загадочного священника, творящего настоящие чудеса.
По словам шоураннера, история мини-сериала получилась для него личной, поскольку он сам несколько лет работал служителем церкви. Также он отметил, что самые страшные эпизоды связаны с человеческими поступками.
Все 7 эпизодов «Полуночной мессы» выйдут 24 сентября.
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