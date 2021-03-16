Открылся предзаказ на кооперативный экшен-RPG Dungeons & Dragons Dark Alliance

В сети появился новый геймплейный трейлер кооперативной экшен-RPG Dungeons & Dragons Dark Alliance. В ролике Дриззт До’Урден и его друзья шинкуют бехолдеров, личей и гигантов под музыку Оззи Озборна. А ещё — показывают в экран неприличные жесты!

11 минут геймплея

На сайте игры уже открылись предзаказы. Обычное издание обойдётся в 40 долларов, делюкс — в 60. За второе дадут наборы оружия с меткой бехолдера и лича, а также материалы дополнения Echoes of the Blood War.

Разработчики раскрыли, что в игре будет 21 миссия. Пройти их можно будет как в одиночку (займёт до 40 минут), так и в кооперативе (20-25 минут).

Выход намечен на 22 июня 2021-го.