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    Новости

    Открылся предзаказ на кооперативный экшен-RPG Dungeons & Dragons Dark Alliance

    16 марта 2021
    Кот-император
    16.03.2021
    351
    0 минут на чтение
    Открылся предзаказ на кооперативный экшен-RPG Dungeons & Dragons Dark Alliance

    В сети появился новый геймплейный трейлер кооперативной экшен-RPG Dungeons & Dragons Dark Alliance. В ролике Дриззт До’Урден и его друзья шинкуют бехолдеров, личей и гигантов под музыку Оззи Озборна. А ещё — показывают в экран неприличные жесты!

    11 минут геймплея

    На сайте игры уже открылись предзаказы. Обычное издание обойдётся в 40 долларов, делюкс — в 60. За второе дадут наборы оружия с меткой бехолдера и лича, а также материалы дополнения Echoes of the Blood War.

    Разработчики раскрыли, что в игре будет 21 миссия. Пройти их можно будет как в одиночку (займёт до 40 минут), так и в кооперативе (20-25 минут).

    Выход намечен на 22 июня 2021-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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