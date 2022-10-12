Открылся предзаказ настольной ролевой игры «Корни»

Crowd Games совместно с издательством «Студия „Пандора Бокс“» выпустят на русском языке настольную ролевую игру «Корни» — своего рода спин-офф одноимённой настольной игры. Действие развернётся в том же мире, только игроки возьмут на себя роли бродяг, которым предстоит спасти лес, охваченный конфликтом.

Издательства уже запустили страничку с предзаказом. В его рамках можно приобрести физическую книгу правил (PDF идёт бонусом), только PDF-файл с правилами и несколько аксессуаров, включая бланки персонажей, карты леса, игральные кости, ширму и многое другое.

Действие игры разворачивается в волшебном лесу, который ныне раздирают конфликты. Когда-то всем заправляла Крылатая династия, но в итоге внутренние конфликты привели к упадку, и к власти рвутся другие стороны — многочисленная армия Маркисы де Коте́ и недавно образованный Лесной союз. Игроки возьмут на себя роли бродяг, которым предстоит не только выживать в сложном конфликте, но и пытаться спасти лес и его жителей во время войны.

Игра построена на движке Powered by the Apocalypse. В 2022 году она завоевала награды престижной настольно-ролевой премии ENNIE Awards в номинациях «Лучшая игра» и «Лучший продукт года».

Ролевая игра «Корни» рассказывает истории о приключениях бродяг на фоне масштабной драмы политических конфликтов в лесу. Лес — это место, охваченное сражениями, где свержение местного правителя может иметь опасные последствия. Он населён животными, здесь нет людей. В целом антропоморфные животные в игре — обитатели — имеют примерно одинаковый размер и обладают такими же общими способностями, как и человек. Однако их животная природа дарит им особые способности.

Электронную версию начнут рассылать в январе, а физическую книгу с другим аксессуарами — в феврале.