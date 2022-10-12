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    Новости

    Открылся предзаказ настольной ролевой игры «Корни»

    12 октября 2022
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    12.10.2022
    398
    1 минута на чтение
    Открылся предзаказ настольной ролевой игры «Корни»

    Crowd Games совместно с издательством «Студия „Пандора Бокс“» выпустят на русском языке настольную ролевую игру «Корни» — своего рода спин-офф одноимённой настольной игры. Действие развернётся в том же мире, только игроки возьмут на себя роли бродяг, которым предстоит спасти лес, охваченный конфликтом.

    Издательства уже запустили страничку с предзаказом. В его рамках можно приобрести физическую книгу правил (PDF идёт бонусом), только PDF-файл с правилами и несколько аксессуаров, включая бланки персонажей, карты леса, игральные кости, ширму и многое другое.

    Действие игры разворачивается в волшебном лесу, который ныне раздирают конфликты. Когда-то всем заправляла Крылатая династия, но в итоге внутренние конфликты привели к упадку, и к власти рвутся другие стороны — многочисленная армия Маркисы де Коте́ и недавно образованный Лесной союз. Игроки возьмут на себя роли бродяг, которым предстоит не только выживать в сложном конфликте, но и пытаться спасти лес и его жителей во время войны.

    Открылся предзаказ настольной ролевой игры «Корни» 1

    Игра построена на движке Powered by the Apocalypse. В 2022 году она завоевала награды престижной настольно-ролевой премии ENNIE Awards в номинациях «Лучшая игра» и «Лучший продукт года».

    Ролевая игра «Корни» рассказывает истории о приключениях бродяг на фоне масштабной драмы политических конфликтов в лесу. Лес — это место, охваченное сражениями, где свержение местного правителя может иметь опасные последствия. Он населён животными, здесь нет людей. В целом антропоморфные животные в игре — обитатели — имеют примерно одинаковый размер и обладают такими же общими способностями, как и человек. Однако их животная природа дарит им особые способности.

    Электронную версию начнут рассылать в январе, а физическую книгу с другим аксессуарами — в феврале.

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     Денис Павлушкин |  17.07.2019

    Красивая, доступная, глубокая… и очень жестокая и беспринципная игра.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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