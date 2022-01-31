Ответ Microsoft: Sony купила студию Bungie

Sony Interactive Entertainment объявила о покупке студии Bungie, ответственной за оригинальные игры Halo и серию Destiny, за 3,6 миллиарда долларов.

После закрытия сделки Bungie станет «независимой дочерней компанией» SIE, которой будут управлять совет директоров вместе с нынешним генеральным директором Питом Парсоном.

И Bungie, и SIE считают, что игровые миры — это только начало того, чем может стать наша интеллектуальная собственность. Наши вселенные обладают большим потенциалом. И при поддержке SIE мы сделаем Bungie глобальной компанией, занимающейся мультимедийными развлечениями и стремящейся реализовать наше творческое видение.

Sony заверяет, что в дальнейшем студия сможет сама выбирать, на каких платформах ей выпускать игры. У нее, к слову, в разработке проект в совершенно новой вселенной, но подробностей о нем пока нет.

Напомним, всего две недели назад Microsoft объявила о приобретении Activision Blizzard вместе со всеми дочерними студиями и франшизами издательства за 12,7 миллиарда долларов.