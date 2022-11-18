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    Новости

    Owlcat показала геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader

    18 ноября 2022
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    18.11.2022
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    Российская студия Owlcat Games в рамках PC Gaming Show показала геймплейный трейлер ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

    Сами разработчики еще раз подчеркнули, что это первая в истории CRPG по мотивам Warhammer 40,000.

    По сюжету игрокам предстоит взять на себя роль Вольного Торговца, наследника древней династии дерзких каперов, правящих собственной империей и исследующих границы Империума.

    Вместе с этим в Steam появилась страница Rogue Trader. У тайтла пока нет точной даты релиза.

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