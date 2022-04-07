Первые кадры из третьего и финального сезона сериала «Лок и ключ»

Netflix представил кадры третьего сезона мистического сериала «Лок и ключ» — экранизации комикса Джо Хилла «Ключи Локков» (в оригинале название одинаковое — Locke & Key).
Третий сезон станет для сериала последним.
Сюжет первого сезона сериала почти не отличался от первоисточника. В центре повествования — Нина Локк, мужа которой убили. Вместе с тремя детьми она переезжает в семейный особняк, чтобы на новом месте начать жизнь с чистого листа. Вскоре младший из Локков, Боди, обнаруживает магический ключ — один из многих, что спрятаны в старом доме.
Читайте также
«Лок и ключ» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера»
Дмитрий Злотницкий | 15.02.2020
Сериал разочарует фанатов первоисточника — но может обрести своих собственных.
«Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом
Дмитрий Злотницкий | 26.10.2021
Где эпичная схватка под занавес сезона?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Бэтмен: Не такие уж и разные«Мою мать тоже зовут Марта!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.