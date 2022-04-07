Первые кадры из третьего и финального сезона сериала «Лок и ключ»

Netflix представил кадры третьего сезона мистического сериала «Лок и ключ» — экранизации комикса Джо Хилла «Ключи Локков» (в оригинале название одинаковое — Locke & Key).

Третий сезон станет для сериала последним.

Сюжет первого сезона сериала почти не отличался от первоисточника. В центре повествования — Нина Локк, мужа которой убили. Вместе с тремя детьми она переезжает в семейный особняк, чтобы на новом месте начать жизнь с чистого листа. Вскоре младший из Локков, Боди, обнаруживает магический ключ — один из многих, что спрятаны в старом доме.