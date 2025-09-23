КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

10 хороших российских фильмов, которые вы вряд ли смотрели
«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
Первый тизер седьмой части «ДжоДжо»

Дмитрий Кинский
23 сентября 14:04
154
1 минута на чтение
Netflix опубликовал тизер-трейлер седьмой части аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо».
В основу ляжет арка «Гонка Стального Шара», действие которой разворачивается в конце альтернативного XIX века. На этот раз в центре сюжета окажутся бывший гениальный жокей Джонни Джостар, который стал инвалидом, и бывший опытный палач Джайро Цеппели.
Главные роли исполнили сэйю Сёго Саката (Аки из «Человека-бензопилы»), Ёхэй Адзаками («Рон Камонохаши: Невменяемый детектив»), Риэ Такахаси (Аи из «Звездного дитя») и другие.
Даты выхода пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

