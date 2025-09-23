Первый тизер седьмой части «ДжоДжо»

Netflix опубликовал тизер-трейлер седьмой части аниме-сериала «Невероятные приключения ДжоДжо».
В основу ляжет арка «Гонка Стального Шара», действие которой разворачивается в конце альтернативного XIX века. На этот раз в центре сюжета окажутся бывший гениальный жокей Джонни Джостар, который стал инвалидом, и бывший опытный палач Джайро Цеппели.
Главные роли исполнили сэйю Сёго Саката (Аки из «Человека-бензопилы»), Ёхэй Адзаками («Рон Камонохаши: Невменяемый детектив»), Риэ Такахаси (Аи из «Звездного дитя») и другие.
Даты выхода пока нет.
