Первый тизер Absolution — мультсериала по Dragon Age

В рамках фестиваля Geeked Week Netflix показал трейлер мультсериала Dragon Age Absolution.

Подробностей не так много, но самое главное:

действие развернётся в Тевинтере;

сериал создаётся вместе с BioWare;

много знакомых культур и новых персонажей.

В первом сезоне — 6 эпизодов.

Шоураннер — Майргрид Скотт, сценаристка анимационных сериалов по комиксам Marvel, «Звёздным войнам» и «Трансформерам». Производство — Red Dog Culture House.

Актёрский состав пока не раскрывают.

Постер

Премьера — в декабре этого года.