Первый тизер Absolution — мультсериала по Dragon Age

В рамках фестиваля Geeked Week Netflix показал трейлер мультсериала Dragon Age Absolution.
Подробностей не так много, но самое главное:
- действие развернётся в Тевинтере;
- сериал создаётся вместе с BioWare;
- много знакомых культур и новых персонажей.
В первом сезоне — 6 эпизодов.
Шоураннер — Майргрид Скотт, сценаристка анимационных сериалов по комиксам Marvel, «Звёздным войнам» и «Трансформерам». Производство — Red Dog Culture House.
Актёрский состав пока не раскрывают.
Постер
Премьера — в декабре этого года.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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