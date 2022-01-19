Amazon представил первый тизер Diabolical — анимационной антологии во вселенной «Пацанов». В ролике показывают ребёнка, который благодаря выстрелам из глаз уничтожает отряд солдат. Дитя пытается догнать учёный.
В антологию войдут восемь эпизодов по 12-14 минут, каждый расскажет свою отдельную историю. При этом у каждой антологии будет свой стиль анимации.
Над сюжетами работали Гарт Эннис (сценарист оригинального комикса), дуэт комиков Эван Голдберг и Сет Роген, комик Энди Сэмберг («Бруклин 9-9», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также Джастин Ройланд («Рик и Морти»).
Премьера состоится 4 марта на Amazon Prime Video.
А сами «Пацаны» вернутся с третьим сезоном 3 июня.
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