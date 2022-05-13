Первый тизер мультфильма «Удача» от бывшего шефа Pixar

Apple TV+ представил первый тизер долгожданного мультфильма «Удача» (Luck) от студии Skydance. Картина расскажет о приключениях крайне невезучей девушки, которая случайно наталкивается на отдел, отвечающий за контроль удачи и неудачи во всём мире.

«Удачей» занимается бывший шеф Pixar Джон Лассетер и Холли Эдвардс. Режиссёром выступила Пегги Холмс («Феи: Тайна зимнего леса», «Русалочка: Начало истории Ариэль»).

Ранее в сети появлялся кадр из мультфильма — в тизере его нет:

У «Удачи», как и у другого фильма студии Spellbound («Скованные магией») долгая история. Их анонсировали ещё несколько лет назад, когда Джона Лассетера уволили из Pixar — он пошёл заниматься мультфильмами в другую студию. Позже компания договорилась с Apple о дистрибуции. Правда, дату выхода «Удачи» сдвинули на полгода.

Нынешняя премьера запланирована на 5 августа 2022-го на Apple TV+.