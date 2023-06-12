Первый тизер-трейлер аниме Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

В рамках Ubisoft Forward показали анонсированный несколько лет назад аниме-сериал Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix по мотивам DLC для Far Cry 3.
Продюсером выступает Ади Шанкар, сделавший для Netflix успешную адаптацию «Кастлвании».
Мультсериал выйдет до конца 2023 года.
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Редактор
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Александр Ремизов
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