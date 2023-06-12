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    Первый тизер-трейлер аниме Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

    12 июня 2023
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    12.06.2023
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    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер аниме Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

    В рамках Ubisoft Forward показали анонсированный несколько лет назад аниме-сериал Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix по мотивам DLC для Far Cry 3.

    Продюсером выступает Ади Шанкар, сделавший для Netflix успешную адаптацию «Кастлвании».

    Мультсериал выйдет до конца 2023 года.

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    Редактор
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