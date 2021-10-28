Первый тизер Уэнделл и Уайлд»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер кукольного мультфильма «Уэнделл и Уайлд» от режиссера Генри Селика, снявшего «Коралину в Стране Кошмаров» и «Кошмар перед Рождеством».
В центре сюжета братья-демоны, которые должны столкнуться со своим заклятым врагом — изгоняющей нечисть монахиней по имени Хэлли и ее подручными в лице подростков-готов.
Главных героев озвучат Джордан Пил («Кэндимен») и Киган-Майкл Кей («Игры с огнем»).
Премьера состоится в 2022 году — точной даты пока нет.
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