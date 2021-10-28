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    Первый тизер «Уэнделл и Уайлд» — кукольного мультфильма Генри Селика

    28 октября 2021
    28.10.2021
    462
    0 минут на чтение
    Первый тизер Уэнделл и Уайлд»

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер кукольного мультфильма «Уэнделл и Уайлд» от режиссера Генри Селика, снявшего «Коралину в Стране Кошмаров» и «Кошмар перед Рождеством».

    В центре сюжета братья-демоны, которые должны столкнуться со своим заклятым врагом — изгоняющей нечисть монахиней по имени Хэлли и ее подручными в лице подростков-готов.

    Главных героев озвучат Джордан Пил («Кэндимен») и Киган-Майкл Кей («Игры с огнем»).

    Премьера состоится в 2022 году — точной даты пока нет.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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