    3
    Новости

    Первый тизер второго сезона «Пищеблока»

    25 мая 2023
    Avatar photo
    25.05.2023
    583
    1 минута на чтение

    «Кинопоиск» показал тизер второго сезона «Пищеблока». Теперь действие сериала про вампиров и подростков развернётся уже за пределами пионерлагеря.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, спойлеры к финалу первого сезона

    События стартуют 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». В центре сюжета снова окажется Валерка, ставший вампиром в финале первого сезона. Он — отличник и староста класса, который с трудом выдерживает жажду крови, он по-прежнему пытается сохранить в себе человека. Ему помогают друзья по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Но вскоре в класс приходит новенькая, которая может разоблачить Валерку. А вдобавок в городе появляется неизвестный могущественный вампир.

    Во втором сезоне новых персонажей сыграли Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр») и Риналь Мухаметов («Оффлайн»).

    Продолжение написал сценарист Сергей Калужанов. Это самостоятельный сюжет, уже не экранизация романа Алексея Иванова. Хотя писатель, по словам сценариста, видел концепцию и одобрил его. Режиссёром второго сезона выступил уже не Святослав Подгаевский, а Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).

    Постер

    Первый тизер второго сезона «Пищеблока» 1

    Премьера ожидается летом.

    Читайте также

    «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере

    «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере

     Кирилл Шайдуров |  22.05.2021 |  250

    Что это за «Пищеблок», чем отличается от книги, как сыграли актёры и за дело ли его называют ответом «Очень странным делам».

    «Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!) 8

    «Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!)

     Кирилл Шайдуров |  09.07.2021 |  620

    Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов? 10
    0
    216
    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов?

    Работает ли открытый мир? Выдержан ли баланс? Ощущается ли отдача от ударов? И вообще, есть ли чувство, что это та самая «Дьябла»?

    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи 7
    0
    62743
    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи

    Райан Локет долго шёл к созданию игры своей мечты.

    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda 7
    0
    119827
    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda

    Как насчёт богини-волчицы (без пряностей) и репы, укрывающейся от налогов?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022
    0
    158238
    Джон Браннер «На волне шока». Будущее: взгляд из 1970-х

    Социальный протокиберпанк с детективным сюжетом.

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!
    0
    261439
    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!

    Игра далека от идеала. Но в каждый момент времени разработчики стараются сделать так, чтобы вам не было скучно и вы всегда получали яркий кинематографичный опыт.

    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье? 4
    0
    257544
    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье?

    Небольшой экскурс по литературным отсылкам.

    «Связанные насмерть»: удалось ли сериалу выйти из тени Кроненберга?
    0
    291045
    «Связанные насмерть»: удалось ли сериалу выйти из тени Кроненберга?

    Медлительный и созерцательный психологический триллер с элементами боди-хоррора, замешанный на женских тревогах.

    Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Мира фантастики»
    0
    545038
    Олдскульные фантастические боевики 1980-х — в 80-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Вспоминаем лучшие фильмы Джона МакТирнана, Джеймса Кэмерона и Пола Верховена.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить