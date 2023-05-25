Первый тизер второго сезона «Пищеблока»

«Кинопоиск» показал тизер второго сезона «Пищеблока». Теперь действие сериала про вампиров и подростков развернётся уже за пределами пионерлагеря.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к финалу первого сезона

События стартуют 1983-м, спустя три года после олимпийской смены в «Буревестнике». В центре сюжета снова окажется Валерка, ставший вампиром в финале первого сезона. Он — отличник и староста класса, который с трудом выдерживает жажду крови, он по-прежнему пытается сохранить в себе человека. Ему помогают друзья по «Буревестнику»: бывший пионервожатый Игорь Корзухин и Анастасийка. Но вскоре в класс приходит новенькая, которая может разоблачить Валерку. А вдобавок в городе появляется неизвестный могущественный вампир.

Во втором сезоне новых персонажей сыграли Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («Контакт»), Сергей Епишев («Последний министр») и Риналь Мухаметов («Оффлайн»).

Продолжение написал сценарист Сергей Калужанов. Это самостоятельный сюжет, уже не экранизация романа Алексея Иванова. Хотя писатель, по словам сценариста, видел концепцию и одобрил его. Режиссёром второго сезона выступил уже не Святослав Подгаевский, а Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).

Постер

Премьера ожидается летом.