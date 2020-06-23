Первый трейлер «Чернобыля» — фильма Данилы Козловского

«Централ Партнершип» опубликовала первый трейлер «Чернобыля» (2020) — полнометражного крупнобюджетного фильма Данилы Козловского об аварии на чернобыльской АЭС. Ролик вторит синопсису — картина охватит не столько все события катастрофы, сколько сосредоточится на одном из самых опасных событий по ликвидации активной зоны, что предотвратило ещё большие последствия.

Вот как звучит официальный синопсис:

Главный герой — пожарный Алексей, на первый взгляд, совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

В России фильмы выходит под названием «Чернобыль: Бездна», ранее он назывался «Опасная вода».

В картине также сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие.

Обещают выпустить в 2020-м.