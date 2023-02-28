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    Новости

    Первый трейлер фэнтези «Питер Пэн и Венди» — от режиссёра «Легенды о Зелёном рыцаре»

    28 февраля 2023
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    28.02.2023
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    Disney показал первый трейлер новой версии сказки про Питера Пэна. На этот раз своё видение представил режиссёр Дэвид Лоури, снявший «Легенду о Зелёном рыцаре» и «Историю призрака».

    Роль Питера Пэна исполнил Александр Молони, а Венди сыграла Эвер Андерсон (дочь Милы Йовович, играла в «Чёрной вдове»). А зловещего Капитана Крюка, который желает найти Пэна, воплотил Джуд Лоу.

    Постер

    Первый трейлер фэнтези «Питер Пэн и Венди» — от режиссёра «Легенды о Зелёном рыцаре» 1

    Фильм минует широкий прокат и выйдет сразу на Disney+ — 28 апреля.

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