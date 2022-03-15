«Я супергерой» — вышел первый трейлер «Мисс Марвел»

Disney опубликовала первый трейлер подросткового супергеройского сериала «Мисс Марвел».

Шоу расскажет о девушке пакистанского происхождения из Джерси-Сити по имени Камала Хан, которой предстоит научиться жить со своими необычными способностями. И с этим ей должна помочь Кэрол Дэнверс, также известная как Капитан Марвел. От нее главная героиня, кстати, без ума!

Шоураннером выступает Биша К. Али, работавшая над «Локи». А главную роль исполняет Иман Веллани.

Премьера состоится 8 июня в Disney+.

Трейлер

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