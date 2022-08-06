Питеру Джексону предлагали поработать над «Кольцами власти», но Amazon так и не прислал ему сценарий

Режиссёр кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон поделился, что несколько лет назад с ним связывались авторы грядущего сериала «Кольца власти» и предлагали сотрудничество, но в итоге они перестали выходить на связь. Постановщик рассказал об этом в беседе с изданием The Hollywood Reporter.



По словам Джексона, около 4-5 лет назад представители Amazon написали ему с предложением об участии в проекте вместе с его супругой и постоянным соавтором Фрэн Уолш. Режиссёр ответил, что для принятия решения ему нужно ознакомиться со сценарием, после чего ему пообещали прислать первые варианты текста. Однако на этом общение прекратилось. Режиссёр подчеркнул, что создание кино — это непросто, поэтому он не держит зла на создателей «Колец власти» и даже планирует ознакомиться с сериалом:

Я буду его смотреть, да. Всё-таки я не такой человек, который будет желать кому-то зла. Кинопроизводство — это и так достаточно сложная штука. И если у кого-то получается хороший фильм или сериал — это надо праздновать. Мне не терпится посмотреть шоу как совершенно нейтральный зритель.

Представители Amazon ответили на заявления Джексона, пояснив, что они хотели разделить кинотрилогию «Властелин колец» и их сериал, чтобы оба были самостоятельными произведениями: Так как мы придерживались приобретённых на сериал прав, нашей обязанностью было проследить, чтобы шоу отличалось от снятых ранее фильмов. Мы относимся к Питеру Джексону и его «Властелину колец» с большим уважением и рады, что он сам хочет посмотреть «Кольца власти». Согласно источникам THR, приближённым к авторам «Колец власти», причин отказаться от сотрудничества с новозеландским режиссёром было несколько. Во-первых, Amazon писали Джексону в период, когда в компании происходили изменения в руководящих кругах. Глава внутренней киностудии по жанровому контенту, Шэрон Таль Игуадо, которая поддержала идею сотрудничества с постановщиком трилогии, ушла со своего поста в 2019 году. В то же время наследники Толкина, у которых Amazon приобрёл права на адаптацию книг, были решительно против работы с Джексоном. Покойный сын Толкина Кристофер негативно оценивал фильмы по «Властелину колец» и резко критиковал режиссёра.