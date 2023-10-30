По «Смешарикам» выйдет лайв-экшен фильм. Сценарий написал Лукьяненко

Авторы «Смешариков» объявили, что франшиза получит лайв-экшен фильм к 20-летию анимационного сериала.

Действие картины развернется в будущем, а в центре сюжета будет экипаж космического корабля, который во время анабиоза погружается в симуляцию со Смешариками.

Сценарий написал автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. А роли знакомых героев исполнят известные актеры.

Напомним, прямо сейчас в российском прокате мультфильм «Смешарики снимают кино», который заработал около 120 миллионов рублей.