По «Смешарикам» выйдет лайв-экшен фильм. Сценарий написал Лукьяненко

Авторы «Смешариков» объявили, что франшиза получит лайв-экшен фильм к 20-летию анимационного сериала.
Действие картины развернется в будущем, а в центре сюжета будет экипаж космического корабля, который во время анабиоза погружается в симуляцию со Смешариками.
Сценарий написал автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. А роли знакомых героев исполнят известные актеры.
Напомним, прямо сейчас в российском прокате мультфильм «Смешарики снимают кино», который заработал около 120 миллионов рублей.
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