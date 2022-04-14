Победители премии «Электронная буква-2021». МирФ выбрал победителя в спецноминации

Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги «Электронной буквы-2021» — премии в области электронных и аудиокниг, которую вручают независимым авторам и чтецам площадки, публиковавшим свои произведения на русском языке.

В четвёртом сезоне прислали 2373 заявки.

В шорт-лист вошли 10 авторов и 10 чтецов. Лауреатов определило жюри, куда вошли писатели и другие деятели искусства: Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Денис Катаев, Сергей Чонишвили и другие.

В основной номинации «Книга года» победил автор Эдвард Скай с книгой «Записки Ночного Ангела». Книга написана про поисково-спасательные отряды «Ангел» и «ЛизаАлерт» — с опытом автора, который сам принимал участие.

«Голосом года» жюри выбрало диктора и чтеца аудиокниг Светлану Шаклеину. Она специализируется озвучке любовных и фэнтезийных романов, но занимается и другими направлениями — например, нон-фикшен.

Мы выступили судьями в отдельной спецноминации «Лучшее описание вымышленной Вселенной» — победителей в ней стала работа Иви Тау «Те, кого нет».