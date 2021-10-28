«Почему мы над этим смеёмся?»: трейлер второй части «Властелинов Вселенной» Кевина Смита

Netflix выпустил эпический и динамичный трейлер второй части «Властелинов Вселенной: Откровения» Кевина Смита.
Да-да, таким пафосным трейлером уже никого не одурачишь, но в нём явно показывается, как воскрес Адам и как он снова стал Хи-Меном, который надирает задницу Скелетору. Последняя битва уже не за горами.
Завершающие пять эпизодов (по-крайней мере, так пишут в анонсе) выйдут 23 ноября.
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Вместо Хи-Мена — Тила, Орко заменили на Андру, а эпическое тёмное фэнтези перемежается со скучным приключенческим боевиком.
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