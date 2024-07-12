«Подожди, какого дьявола я здесь забыл?» — трейлер аниме «Рик и Морти»

Adult Swim опубликовал полноценный трейлер аниме по «Рику и Морти» — про альтернативные версии главных героев.

Зрители увидят несколько знакомых по основному мультсериалу сюжетов, но с заметными отличиями.

Режиссером выступает Такаси Сано, который работал над первым сезоном «Башни бога» и «Эпохой смут».

Премьера состоится 15 августа. А восьмой сезона обычного «Рика и Морти» ожидается в 2025-м.