«Подожди, какого дьявола я здесь забыл?» — трейлер аниме «Рик и Морти»

Adult Swim опубликовал полноценный трейлер аниме по «Рику и Морти» — про альтернативные версии главных героев.
Зрители увидят несколько знакомых по основному мультсериалу сюжетов, но с заметными отличиями.
Режиссером выступает Такаси Сано, который работал над первым сезоном «Башни бога» и «Эпохой смут».
Премьера состоится 15 августа. А восьмой сезона обычного «Рика и Морти» ожидается в 2025-м.
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