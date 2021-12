«Поешьте говна, придурки» — вышел трейлер «Миротворца»

HBO Max опубликовал полноценный трейлер «Миротворца» (в оригинале Peacemaker), сюжет которого развернется после событий «Отряда самоубийц: Миссия навылет».

В нем, кстати, играет трек Kickstart My Heart группы Mötley Crüe, который недавно можно было услышать в игре Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Сюжет грядущего сериала расскажет о происхождении безжалостного убийцы, верящего в достижение мира любой ценой, и его последующих миссиях.

За постановку и сценарий отвечает Джеймс Ганн. А главную роль вновь исполняет Джон Сина.

Премьера состоится 13 января 2022 года.