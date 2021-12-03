«Поешьте говна, придурки» — вышел трейлер «Миротворца»

HBO Max опубликовал полноценный трейлер «Миротворца» (в оригинале Peacemaker), сюжет которого развернется после событий «Отряда самоубийц: Миссия навылет».
В нем, кстати, играет трек Kickstart My Heart группы Mötley Crüe, который недавно можно было услышать в игре Marvel’s Guardians of the Galaxy.
Сюжет грядущего сериала расскажет о происхождении безжалостного убийцы, верящего в достижение мира любой ценой, и его последующих миссиях.
За постановку и сценарий отвечает Джеймс Ганн. А главную роль вновь исполняет Джон Сина.
Премьера состоится 13 января 2022 года.
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Кот-император | 20.09.2021
В ролике HBO Max есть и пара кадров из «Матрицы» и «Дюны».
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Редактор
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