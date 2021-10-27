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    Новости

    Похоже, Билл Мюррей снялся в «Человеке-муравье 3»

    27 октября 2021
    27.10.2021
    472
    0 минут на чтение
    Похоже, Билл Мюррей снялся в «Человеке-муравье 3»

    Билл Мюррей в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine проговорился, что снялся в одном из грядущих фильмов Marvel. Причем речь идет, судя по всему, о триквеле «Человека-муравья» с подзаголовком «Квантомания».

    Контекст такой: актер поделился своим опытом работы с режиссером ленты о чирлидершах «Добейся успеха» Пейтоном Ридом.

    В киновселенной Marvel постановщик снял первые два «Человека-муравья», а теперь он занимается третьей частью, премьера которой запланирована на 2023 год.

    Однако вряд ли Мюррей вернется к своей роли в будущем:

    Знаете, недавно я снялся в фильме Marvel. <…> Я познакомился с режиссером, и он мне очень понравился. Он был забавным и скромным режиссером, с которым хочется работать. <…> Так что я согласился, хотя меня как актера не интересуют эти большие экранизации комиксов. По крайней мере, теперь я знаю, каково сниматься в фильмах Marvel. Но я не думаю, что будет второй раз.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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