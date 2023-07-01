Пополнение в актёрском составе нового «Трона» — Грета Ли и Джоди Тёрнер-Смит

THR сообщает, что к актёрскому составу нового «Трона» присоединились актрисы Грета Ли и Джоди Тёрнер-Смит.

Ли, известная по «Жизням матрешки» и «Утреннему шоу» сыграет в «Троне» разработчицу игр, которая одержима спасением своего творения. Роль Джоди Тёрнер-Смит, звезды сериалов «Анна Болейн» и «Половое воспитание», пока держат в секрете.

Главную роль в фильме исполнит Джаред Лето. Он воплотит Ареса, разумную программу «Трона», которая проникает в человеческий мир.

В касте также значится Эван Питерс, известный по роли Ртути в фильмах про Людей Икс, а также по «Американской истории ужасов» и «Дамеру». Его персонажа пока не раскрывают, но журналисты предполагают, что он будет воином в виртуальном мире и обычным геймером в реальности.

В режиссёрском кресле — Хоаким Роннинг, снявший фильмы «Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Съёмки «Трона: Арес» стартуют в августе.