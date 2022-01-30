Последний день крауд-кампании на подписку «Мира фантастики»

Друзья, идёт последний день, когда ещё можно успеть подписаться на «Мир фантастики» в рамках крауд-кампании!

2021 год подходит к концу, и этот год был реально тяжёлым. В том числе — и для «Мира фантастики». Не без дополнительного труда и неприятных задержек, но наш журнал продолжает выходить, и в 2022-м собирается не только выпустить те спецвыпуски, что задержались в 2021 году, но и не опоздать с печатью новых. Спасибо, что вы с нами, помогаете двигаться дальше!

Поскольку все сверхцели разблокированы, то каждый участник, оформивший подписку на обычные номера или спецвыпуски, получит: книжную закладку, набор наклеек, почтовые открытки, плакат и комикс «Лайка»!

Кроме того, все новые сверхвыпуски, запланированные на 2022-й («Старые добрые сериалы», «Новые видеоигры» и «Хоррор-фантастика»), выйдут с дополнительными 16 страницами. А что с задержанными спецвыпусками? «Старые добрые игры» уже в продаже, остальные в печати. С предварительным графиком выхода вы можете ознакомиться в таблице.