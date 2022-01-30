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    Последний день крауд-кампании на подписку «Мира фантастики»

    30 января 2022
    30.01.2022
    540
    0 минут на чтение
    Последний день крауд-кампании на подписку «Мира фантастики»

    Друзья, идёт последний день, когда ещё можно успеть подписаться на «Мир фантастики» в рамках крауд-кампании!

    2021 год подходит к концу, и этот год был реально тяжёлым. В том числе — и для «Мира фантастики». Не без дополнительного труда и неприятных задержек, но наш журнал продолжает выходить, и в 2022-м собирается не только выпустить те спецвыпуски, что задержались в 2021 году, но и не опоздать с печатью новых. Спасибо, что вы с нами, помогаете двигаться дальше!

    Поскольку все сверхцели разблокированы, то каждый участник, оформивший подписку на обычные номера или спецвыпуски, получит: книжную закладку, набор наклеек, почтовые открытки, плакат и комикс «Лайка»!

    Кроме того, все новые сверхвыпуски, запланированные на 2022-й («Старые добрые сериалы», «Новые видеоигры» и «Хоррор-фантастика»), выйдут с дополнительными 16 страницами. А что с задержанными спецвыпусками? «Старые добрые игры» уже в продаже, остальные в печати. С предварительным графиком выхода вы можете ознакомиться в таблице.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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