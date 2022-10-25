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    Последняя серия «Дома Дракона» стала самым просматриваемым финалом со времен «Игры престолов»

    25 октября 2022
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    25.10.2022
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    Последняя серия «Дома Дракона» стала самым просматриваемым финалом со времен «Игры престолов»

    Аналитическая фирма Nielsen рассказала, что последний эпизод первого сезона «Дома Дракона» посмотрели больше 9 миллионов пользователей в день выхода.

    Это крупнейший финал сезона для HBO с момента выхода последней серии «Игры престолов» в 2019 году, которая сразу же привлекла 19,3 миллиона зрителей.

    Мы очень рады видеть, как «Дом Дракона» разжигает сердца фанатов «Игры престолов» по всему миру, а также новых зрителей, которые впервые открывают для себя мир Вестероса.

    По данным HBO, все эпизоды «Дома дракона» в среднем смотрят 29 миллионов зрителей в США. Для сравнения, каждая серия «Игры престолов» собирала около 32,8 миллиона пользователей в США.

    В некоторых других регионах вроде Латинской Америки и Юго-Восточной Азии сериал даже превзошел «Игру престолов» по популярности

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