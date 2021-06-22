«Ъ»: правительство РФ разрабатывает программу вживления микрокомпьютеров в мозг

Обновлено в 14:00: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видел эту программу правительства.

Нет, вы знаете, я не располагаю такими данными, поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел [такого документа], я просто не располагаю такой информацией.

Позднее Минобрнауки заявил, что разработка программы не ведётся, в конце 2020 года её признали нецелесообразной.

«Коммерсантъ» с ссылкой на источник в Минобрнауки рассказал, что в правительстве РФ разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» с прицелом до 2029 года.

В числе прочего, в её рамках будут разрабатывать технологию «мозг—компьютер», которая позволит напрямую передавать информацию в мозг с внешних устройств. Для этого планируют использовать вживлённые микрокомпьютеры.

Нейроинтерфейсы — перспективное направление, разрабатываемое учёными и исследователями в разных странах. Это набор программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами (будь то компьютеры, экзоскелет или что-то ещё) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Мы ранее писали о подобной инициативе Илона Маска с NeuraLink, а также о некоторых новостях, связанных с нейроинтерфейсами.

«Ъ» отмечает, что авторы документа планируют создание «интерфейсов «человек—техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». По их заверениям, это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе и т. д. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Сейчас проект находится «в стадии начальной проработки». При Минобрнауки создана рабочая группа, которая занимается программой. Документ разработал Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным. Стоимость всей программы оценивается в 54 миллиарда рублей.

Достижения в области нейроинтерфейсов в первую очередь важны в медицине. Они позволят лечить нейродегенеративные заболевания вроде болезни Паркинсона и эпилепсии, а также управлять протезами и изучать активности мозга при разнообразных психических расстройствах, инсультах и травмах.