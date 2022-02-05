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    Новости

    Премьера третьего сезона «Орвилла» отложена до лета

    5 февраля 2022
    05.02.2022
    392
    0 минут на чтение
    Третий сезон «Орвилла» отложен на три месяца
    Hulu сообщает, что третий сезон «Орвилла» отложили на три месяца, теперь он выйдет только 2 июня. Ранее премьера нового сезона планировалась 10 марта. Чтобы скрасить ожидание, стриминг также поделился сник-пиком многострадального шоу.
    Стриминг не раскрыл причин переноса, однако, вероятно, что на сериале Сета Макфарлейна сказываются задержки в производстве из-за пандемии.

    Релиз третьего сезона состоится спустя более чем три года после окончания второго — он завершился в апреле 2019. По слухам, третий сезон станет заключительным для сериала.

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