Премьера третьего сезона «Орвилла» отложена до лета

Hulu сообщает, что третий сезон «Орвилла» отложили на три месяца, теперь он выйдет только 2 июня. Ранее премьера нового сезона планировалась 10 марта. Чтобы скрасить ожидание, стриминг также поделился сник-пиком многострадального шоу.

Стриминг не раскрыл причин переноса, однако, вероятно, что на сериале Сета Макфарлейна сказываются задержки в производстве из-за пандемии.

Релиз третьего сезона состоится спустя более чем три года после окончания второго — он завершился в апреле 2019. По слухам, третий сезон станет заключительным для сериала.