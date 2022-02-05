Премьера третьего сезона «Орвилла» отложена до лета

Hulu сообщает, что третий сезон «Орвилла» отложили на три месяца, теперь он выйдет только 2 июня. Ранее премьера нового сезона планировалась 10 марта. Чтобы скрасить ожидание, стриминг также поделился сник-пиком многострадального шоу.
Стриминг не раскрыл причин переноса, однако, вероятно, что на сериале Сета Макфарлейна сказываются задержки в производстве из-за пандемии.
Релиз третьего сезона состоится спустя более чем три года после окончания второго — он завершился в апреле 2019. По слухам, третий сезон станет заключительным для сериала.
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В первом сезоне «Орвилл» просто пародировал «Звёздный путь». Во втором — вовсю пытается играть на его поле, показывая светлое будущее и поднимая серьёзные темы.
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Четвертого сезона даже не было в планах.
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