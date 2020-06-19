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    Прощай, Бильбо Бэггинс: актер Иэн Холм ушел из жизни

    19 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    19.06.2020
    2705
    1 минут на чтение
    The Last of Us: Part II наконец вышла — и игроки сразу же разгромили ее

    По данным The Guardian, сегодня в возрасте 88 лет в Лондоне скончался сэр Иэн Холм, наиболее известный по роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец».

    Причину смерти связывают с болезнью Паркинсона.

    С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сэр Иэн Холм сегодня утром ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице в окружении своей семьи. Очаровательный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам его будет не хватать.

    Ранее в этом месяце Холм выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к онлайн-сходке актерского состава «Властелина колнец».

    Мне жаль, что я не смог увидеть вас лично. Я скучаю по всем вам. Надеюсь, во время ваших приключений вы много где побывали. А я сижу в своей хоббитской норе.

    Вы также можете знать Иэна по ролям Вито Корнелиуса в «Пятом элементе», андроида Эша в «Чужом» и Уильяма Гулла в «Из ада».

    В 1981 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Огненной колеснице». А семь лет спустя Елизавета II посвятила его в рыцари.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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