Прощай, Бильбо Бэггинс: актер Иэн Холм ушел из жизни

По данным The Guardian, сегодня в возрасте 88 лет в Лондоне скончался сэр Иэн Холм, наиболее известный по роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец».

Причину смерти связывают с болезнью Паркинсона.

С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сэр Иэн Холм сегодня утром ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице в окружении своей семьи. Очаровательный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам его будет не хватать.

Ранее в этом месяце Холм выразил сожаление по поводу того, что не смог присоединиться к онлайн-сходке актерского состава «Властелина колнец».

Мне жаль, что я не смог увидеть вас лично. Я скучаю по всем вам. Надеюсь, во время ваших приключений вы много где побывали. А я сижу в своей хоббитской норе.

Вы также можете знать Иэна по ролям Вито Корнелиуса в «Пятом элементе», андроида Эша в «Чужом» и Уильяма Гулла в «Из ада».

В 1981 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Огненной колеснице». А семь лет спустя Елизавета II посвятила его в рыцари.