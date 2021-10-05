Прямая трансляция: полёт киноэкипажа к МКС для съёмок фильма «Вызов»

Смотрим прямую трансляцию с Байконура, где в космос к МКС должен отправиться первый киноэкипаж — для съёмок фильма «Вызов».
Запуск намечен на 11:55. Полёт корабля займет 3 часа 17 минут, стыковка запланирована на 15:12 мск.
На Землю экипаж должен вернуться 17 октября.
«Вызов» повествует о девушке-хирурге, которая отправилась на МКС, чтобы провести больному космонавту операцию, необходимую для спасения его жизни. В ходе пресс-конференции стало известно, что оперируемого исполнит настоящий космонавт Олег Новицкий — он уже находится на МКС. Режиссёром картины выступил Клим Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп»). Главную роль исполняет Юлия Пересильд.
На подготовку экипажа и команды ушло четыре месяца.
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