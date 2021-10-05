    3
    Новости

    Прямая трансляция: полёт киноэкипажа к МКС для съёмок фильма «Вызов»

    5 октября 2021
    05.10.2021
    609
    0 минут на чтение

    Смотрим прямую трансляцию с Байконура, где в космос к МКС должен отправиться первый киноэкипаж — для съёмок фильма «Вызов».

    Запуск намечен на 11:55. Полёт корабля займет 3 часа 17 минут, стыковка запланирована на 15:12 мск.

    На Землю экипаж должен вернуться 17 октября.

    «Вызов» повествует о девушке-хирурге, которая отправилась на МКС, чтобы провести больному космонавту операцию, необходимую для спасения его жизни. В ходе пресс-конференции стало известно, что оперируемого исполнит настоящий космонавт Олег Новицкий — он уже находится на МКС. Режиссёром картины выступил Клим Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп»). Главную роль исполняет Юлия Пересильд.

    На подготовку экипажа и команды ушло четыре месяца.

    Читайте также

    1

    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

     Антон Первушин |  04.10.2021

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    1

    Что рассказала съёмочная группа фильма «Вызов» за сутки до своего отправления на МКС

     Кот-император |  04.10.2021

    В предстартовой пресс-конференции фильма «Вызов» съёмочная группа рассказала об участии в съёмках настоящего космонавта, а также о сложностях в подготовке к полёту и ролям.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 3
    0
    530
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»: крестовый поход в небеса

    Эпическая космоопера в феодальном антураже.

    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала 4
    0
    8123
    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала

    Красивая, сложная, местами чересчур архаичная игра, которая не желает тебя отпускать.

    1
    0
    58750
    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни» 9
    0
    59123
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни»

    А ещё комедийные приключения «Аквамена», возвращение куклы «Чаки» и вторжение пришельцев. 

    Alan Wake Remastered
    0
    115417
    13 страшно важных игровых новинок октября 2021

    Far Cry 6, «Стражи Галактики», Age of Empires IV и другие игровые новинки октября.

    Выжившие 9
    0
    159527
    «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

    Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности
    0
    211349
    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    Красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, но порядком вторичная.

    Что посмотреть в кино в октябре 2021? Семейные ценности и сказочные монстры 6
    0
    215162
    Что посмотреть в кино в октябре 2021-го? Семейные ценности и сказочные монстры

    Премьеры октября — сплошь кровавые убийства и кровная родня. Турне Аддамсов, подвиги Кощея и возвращение Майкла Майерса.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Posting....
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить