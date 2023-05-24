Расписание Summer Games Fest 2023 и других игровых презентаций

Несмотря на отмену выставки E3 2023, этим летом нас ждет множество игровых презентаций и еще больше крутых анонсов.
Для удобства мы подготовили расписание грядущих игровых мероприятий, которое мы будем обновлять и дополнять.
Мы будем в реальном времени собирать на нашем сайте все самые важные анонсы, трейлеры и геймплей с крупных презентаций.
24 мая
- PlayStation Showcase в 23:00 по МСК — часовая трансляция Sony, в рамках которой компания наверняка покажет Marvel’s Spider-Man 2, мультиплеер The Last of Us, ремейк Metal Gear Solid 3, а также другие проекты, в том числе для PS VR2.
25 мая
- Warhammer Skulls 2023 в 19:00 по МСК — презентация, посвященная играм во вселенной Warhammer. Должны показать Warhammer 40,000: Space Marine 2 и другие проекты в серии.
7 июня
- Guerrilla Collective в 19:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков;
8 июня
- Церемония открытия Summer Game Fest в 22:00 по МСК — ожидается множество анонсов и трейлеров, в том числе «3-4 очень громких показа».
10 июня
- The Future Game Show в 20:00 по МСК — презентация от GamesRadar+, где покажут не особо крупные проекты для PS5, XSX/S, Nintendo Switch и ПК.
11 июня
- Xbox Showcase и Starfield Direct в 22:00 по МСК — большая презентация Microsoft, где компания представил грядущие релизы на Xbox и уделит много внимания амбициозной Starfield от Bethesda.
- PC Gaming Show в 23:00 по МСК — традиционная трансляция от PC Gaming, на которой покажут около 50 тайтлов для ПК, в том числе Baldur’s Gate 3, MMO по «Дюне» и не только.
12 июня
- Ubisoft Forward в 20:00 по МСК — французская компания покажет Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandor, Skull & Bones, а также, возможно, полноценный анонс игры по «Звездным войнам» от разработчиков The Division.
22 августа
- Церемония открытия gamescom 2023 в 21:00 по МСК — скорее всего, там представят новые трейлеры и геймплейные ролики уже анонсированных роликов, но могут быть и сюрпризы.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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