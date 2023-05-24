Расписание Summer Games Fest 2023 и других игровых презентаций

Несмотря на отмену выставки E3 2023, этим летом нас ждет множество игровых презентаций и еще больше крутых анонсов.

Для удобства мы подготовили расписание грядущих игровых мероприятий, которое мы будем обновлять и дополнять.

Мы будем в реальном времени собирать на нашем сайте все самые важные анонсы, трейлеры и геймплей с крупных презентаций.

24 мая

PlayStation Showcase в 23:00 по МСК — часовая трансляция Sony, в рамках которой компания наверняка покажет Marvel’s Spider-Man 2, мультиплеер The Last of Us, ремейк Metal Gear Solid 3, а также другие проекты, в том числе для PS VR2.

25 мая

Warhammer Skulls 2023 в 19:00 по МСК — презентация, посвященная играм во вселенной Warhammer. Должны показать Warhammer 40,000: Space Marine 2 и другие проекты в серии.

7 июня

Guerrilla Collective в 19:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков;

8 июня

Церемония открытия Summer Game Fest в 22:00 по МСК — ожидается множество анонсов и трейлеров, в том числе «3-4 очень громких показа».

10 июня

The Future Game Show в 20:00 по МСК — презентация от GamesRadar+, где покажут не особо крупные проекты для PS5, XSX/S, Nintendo Switch и ПК.

11 июня

Xbox Showcase и Starfield Direct в 22:00 по МСК — большая презентация Microsoft, где компания представил грядущие релизы на Xbox и уделит много внимания амбициозной Starfield от Bethesda.

и в 22:00 по МСК — большая презентация Microsoft, где компания представил грядущие релизы на Xbox и уделит много внимания амбициозной Starfield от Bethesda. PC Gaming Show в 23:00 по МСК — традиционная трансляция от PC Gaming, на которой покажут около 50 тайтлов для ПК, в том числе Baldur’s Gate 3, MMO по «Дюне» и не только.

12 июня

Ubisoft Forward в 20:00 по МСК — французская компания покажет Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandor, Skull & Bones, а также, возможно, полноценный анонс игры по «Звездным войнам» от разработчиков The Division.

22 августа