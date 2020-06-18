Раздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр

На GOG стартовала новая распродажа — в течение недели можно по скидкам приобрести игры по вселенным Dungeons & Dragons. В акции участвуют как тайтлы серии, так и многочисленные дополнения (саундтрек, новые режимы, сценарии и модули) к Neverwinter Nights, Baldur’s Gate, Icewind Dale, Planescape: Torment и другие.

Кроме того, в рамках распродажи можно навсегда добавить в библиотеку трилогию Eye of the Beholder — классическую фэнтези-RPG от Westwood Studios, выходившую в 90-х. Для этого достаточно перейти на страницу игры.

Акция продлится до 24 июня.