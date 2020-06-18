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    Новости

    Раздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр

    18 июня 2020
    Кот-император
    18.06.2020
    5369
    1 минут на чтение
    Раздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр

    На GOG стартовала новая распродажа — в течение недели можно по скидкам приобрести игры по вселенным Dungeons & Dragons. В акции участвуют как тайтлы серии, так и многочисленные дополнения (саундтрек, новые режимы, сценарии и модули) к Neverwinter Nights, Baldur’s Gate, Icewind Dale, Planescape: Torment и другие.

    Кроме того, в рамках распродажи можно навсегда добавить в библиотеку трилогию Eye of the Beholder — классическую фэнтези-RPG от Westwood Studios, выходившую в 90-х. Для этого достаточно перейти на страницу игрыРаздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр 1 Раздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр 2 Раздача: трилогия ретро-RPG Eye of the Beholder в рамках распродажи D&D-игр 4

    Акция продлится до 24 июня.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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