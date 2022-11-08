    3
    Новости

    Разработчик Oculus Rift представил VR-шлем, который может взорвать голову игрока

    8 ноября 2022
    Avatar photo
    08.11.2022
    821
    1 минута на чтение
    Разработчик Oculus Rift представил VR-шлем, который может взорвать голову игрока

    6 ноября поклонники аниме отмечают день инцидента Sword Art Online — согласно мифологии этой вымышленной вселенной именно 6 ноября 2022 года геймеры по всему миру оказались заперты в VRMMORPG. И выбраться из неё можно только преодолев все уровни — ведь если умереть в игре, то погибаешь и в реальной жизни. Всё из-за мощного микроволнового излучения, встроенного в гарнитуру.

    И в честь такого знаменательного дня инженер Палмер Лаки, основатель компании Oculus и разработчик VR-шлема Oculus Rift, представил «провокационное произведение искусства» — VR-шлем с подключёнными зарядами, которые способны взорвать голову пользователя, если тот погибнет в виртуальной игре. Выглядит гарнитура как обычный Meta Quest Pro, к которому присоединены три внешних модуля.

    Обычно такую взрывчатку Палмер использует «для других проектов». Заряды в шлеме подключены к датчикам, которые считывают яркое красное мигание на дисплеях в случае игровой смерти. А затем они отдают команду детонировать. Так, игроку может снести голову от игры в прямом смысле.

    Палмер признаёт, что это неидеальная система. Он планирует улучшить устройство так, чтобы пользователь не смог сам снять или уничтожить надетую гарнитуру. Плюс, он хочет исключить вероятность ложного срабатывания.

    Вот почему я так и не решился использовать эту гарнитуру сам. Плюс, я убеждён, что, как и в SAO, за финальное решение должен отвечать сторонний высокоинтеллектуальный агент, который отслеживает, на самом ли деле выполняются условия детонации.

    <…>

    Насколько мне известно, это первый реальный пример VR-устройства, которое на самом деле может убить пользователя. И явно не последний.

    Издание Vice отмечает, что Лаки уже какое-то время занимается военными технологиями. Он основал компанию по разработке оружия и систем защиты Anduril, которая сотрудничает с правительством. Инженеры компании разрабатывают для ВС США, например, технологии против дронов и подводные дроны.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    С чего начать читать комиксы Bubble? 2
    0
    50507
    Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

    Продолжаем отмечать десятилетие издательства Bubble!

    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022? 1
    0
    29604
    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022?

    Новая сказка Cartoon Saloon, возвращение любимой принцессы и рождество заранее.

    Быть человеком: философскую фантастику Роберта Чарльза Уилсона
    0
    80510
    Быть человеком: философская фантастика Роберта Чарльза Уилсона

    «Азбука» рассказывает об основных особенностях творчества фантаста.

    Видео: обзор настольного симулятора финансового пузыря «Тюльпаномания»
    0
    149493
    Видео: обзор настольного финансового пузыря «Тюльпаномания»

    Новый ролик от Hobby World.

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  4
    0
    92034
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 

    Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.

    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: оцениваем брутальность и дельторность 2
    0
    149714
    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лучшие серии. Оцениваем брутальность и ДельТорность

    Восемь режиссёров — восемь страшных историй, каждая в своём стиле и со своей моралью. 

    Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть 10
    0
    147616
    Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть

    Готэм всё ещё ждёт своих героев!

    «Проповедник»: самый «тёмный» комикс Vertigo и его экранизация 9
    0
    204046
    «Проповедник»: самый «тёмный» комикс Vertigo и его экранизация

    Священник, потерявший веру, наёмная убийца и столетний вампир отправляются в путешествие по Штатам, чтобы найти Бога.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить