Разработчик Oculus Rift представил VR-шлем, который может взорвать голову игрока

6 ноября поклонники аниме отмечают день инцидента Sword Art Online — согласно мифологии этой вымышленной вселенной именно 6 ноября 2022 года геймеры по всему миру оказались заперты в VRMMORPG. И выбраться из неё можно только преодолев все уровни — ведь если умереть в игре, то погибаешь и в реальной жизни. Всё из-за мощного микроволнового излучения, встроенного в гарнитуру.

И в честь такого знаменательного дня инженер Палмер Лаки, основатель компании Oculus и разработчик VR-шлема Oculus Rift, представил «провокационное произведение искусства» — VR-шлем с подключёнными зарядами, которые способны взорвать голову пользователя, если тот погибнет в виртуальной игре. Выглядит гарнитура как обычный Meta Quest Pro, к которому присоединены три внешних модуля.

Обычно такую взрывчатку Палмер использует «для других проектов». Заряды в шлеме подключены к датчикам, которые считывают яркое красное мигание на дисплеях в случае игровой смерти. А затем они отдают команду детонировать. Так, игроку может снести голову от игры в прямом смысле.

Палмер признаёт, что это неидеальная система. Он планирует улучшить устройство так, чтобы пользователь не смог сам снять или уничтожить надетую гарнитуру. Плюс, он хочет исключить вероятность ложного срабатывания.

Вот почему я так и не решился использовать эту гарнитуру сам. Плюс, я убеждён, что, как и в SAO, за финальное решение должен отвечать сторонний высокоинтеллектуальный агент, который отслеживает, на самом ли деле выполняются условия детонации. <…> Насколько мне известно, это первый реальный пример VR-устройства, которое на самом деле может убить пользователя. И явно не последний.

Издание Vice отмечает, что Лаки уже какое-то время занимается военными технологиями. Он основал компанию по разработке оружия и систем защиты Anduril, которая сотрудничает с правительством. Инженеры компании разрабатывают для ВС США, например, технологии против дронов и подводные дроны.