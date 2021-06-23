Ремастер NieR Replicant, Outriders и Persona 5 — что купить на распродаже в PS Store

В PS Store стартовала большая распродажа под названием «Полугодовые предложения», в рамках которой многие относительно новые игры получили хорошие скидки. Мы же по традиции собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
Предложением недели стал ремастер NieR Replicant, который до 1 июля можно купить за 2624 рубля вместо стандартных 3499 рублей.
- Outriders — 2599 рублей (было 3999 рублей);
- Persona 5 Royal — 1574 рублей (было 3499 рублей);
- Hood: Outlaws & Legends — 1719 рублей (было 2149 рублей);
- Bloodborne GOTY — 999 рублей (было 1999 рублей);
- Resident Evil 3 + Resident Evil 2 — 1839 рублей (было 4599 рублей);
- Crash Bandicoot 4 — 2399 рублей (было 3999 рублей);
- Little Nightmares II Deluxe — 2136 рублей (было 2849 рублей);
- Ghostrunner — 1181 рублей (было 2149 рублей)%
- The Outer Worlds: Board-Approved Bundle — 2999 рублей (было 4999 рублей);
- Control — 1074 рубля (было 2149 рублей);
- Saints Row: The Third Remastered — 919 рублей (было 2999 рублей).
С полным списком можно ознакомиться в блоге PlayStation. Акция завершится 8 июля.
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Редактор
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