Ремастер NieR Replicant, Outriders и Persona 5 — что купить на распродаже в PS Store

В PS Store стартовала большая распродажа под названием «Полугодовые предложения», в рамках которой многие относительно новые игры получили хорошие скидки. Мы же по традиции собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.

Предложением недели стал ремастер NieR Replicant, который до 1 июля можно купить за 2624 рубля вместо стандартных 3499 рублей.

С полным списком можно ознакомиться в блоге PlayStation. Акция завершится 8 июля.