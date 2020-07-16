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    Новости

    Режиссер «Константина» все еще хочет снять продолжение с Киану Ривзом

    16 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    16.07.2020
    352
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    Режиссер «Константина» хотел бы снять продолжение с Киану Ривзом

    Режиссер «Константина» Фрэнсис Лоуренс в интервью Slash Film рассказал, что он до сих пор хочет снять продолжение про детектива-оккультиста. Того же мнение придерживает продюсер Акива Голдсман.

    По словам постановщика, авторы размышлял над второй частью сразу после выхода первой.

    Думаю, мы все хотели сделать продолжение. Первая часть получилась весьма успешной. Мы хотели подойти к созданию сиквела ответственнее в плане бюджета и сделать еще больше упора на рейтинге R. <…> И мы какое-то время работали над вторым фильмом. Но было сложно понять, в каком направлении он должен развиваться.

    Судя по всему, на данный момент главный камень преткновения — проблемы с получением прав. При этом Киану не против вернуться к этой роли.

    Прямо сейчас персонаж не появляется на телевидении и больших экранах, что само по себе грустно. Мы все это обсуждали. Но это странно, когда есть Киану, который готов сыграть Константина, мы, желающие снять фильм, а люди нам говорят: «Нет, у нас другие планы». Посмотрим, что будет дальше.

    Напомним, в начале этого года «Константину: Повелитель тьмы» исполнилось 15 лет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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