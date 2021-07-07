Режиссеры «Мандалорца» сняли несколько эпизодов «Книги Бобы Фетта»

Темуэра Моррисон в одном из недавних интервью рассказал, что шоураннером «Книги Бобы Фетта» выступает Роберт Родригес, ранее работавший над «Мандалорцем».

А теперь стало известно, что Родригес, Дэйв Филони, Брайс Даллас Ховард и Джон Фавро сняли несколько эпизодов.

Последний удостоился отдельной похвалы от актера. По его словам, Фавро вывел несколько магических формул для сериала.

Мне кажется, нам повезло, что Фавро получил бесценный опыт в Marvel. Поэтому мы знаем, к чему приведут все эти сюжетные линии. Посмотрим, что будет дальше.

Что касается второго сезона, то Lucasfilm пока не обсуждала этот вопрос, поскольку студия сначала хочет увидеть реакцию фанатов на сериал.

«Книга Бобы Фетта» выйдет в декабре 2021 года.