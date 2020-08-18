    3
    Новости

    Режиссёр «Джона Уика» поставит для Lionsgate фильм Arcane в жанре городского фэнтези

    18 августа 2020
    Кот-император
    18.08.2020
    1305
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Джона Уика» поставит для Lionsgate фильм Arcane в жанре городского фэнтези

    Deadline сообщает, что Lionsgate приобрела права на новый сценарий дуэта Алекса Литвака и Майкла Финча («Хищники», «Мушкетёры»). Новая их картина называется «Тайна» (Arcane) — она рассказывает о волшебных орденах в современном мире. Её описывают как мрачное городское фэнтези.

    Режиссёром проекта назначен Чад Стахелски («Джон Уик»). Продюсированием займётся студия 87Eleven Entertainment, Литвак и Финч займут должности также исполнительных продюсеров.

    Сейчас Стахелски занят четвёртым «Джоном Уиком» для Lionsgate — его выход намечен на 26 мая 2022-го.

    Читайте также

    «Яркость»: орки в полиции Лос-Анджелеса 6

    «Яркость»: орки в полиции Лос-Анджелеса

     Дарья Беленкова |  27.12.2017

    Чем первый «блокбастер» Netflix не понравился критикам, и почему его всё же стоит посмотреть.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    4758
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»
    0
    9255
    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах.

    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры 17
    0
    12049
    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

    Кто мог сыграть Джонни Кейджа и Рейдена, какие сцены пересняли в последний момент и почему Кристофер Ламберт не менее потрясающий, чем Киану Ривз.

    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения
    0
    73280
    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    Романы, рассказы и даже экранизации!

    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин
    0
    56305
    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин

    Шестнадцать рассказов, среди которых нет ни одного неудачного.

    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение
    0
    70503
    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение

    Его герои живут размеренной жизнью, созерцают красоту мира и радуются мелочам вроде хорошей погоды и вкусного тортика к чаю.

    Дмитрий Вишневский "Когда развеется дым" (первая часть)
    0
    226194
    Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (первая часть)

    Восстание декабристов повергает страну в кровавый ад. Вот уже шесть лет длится война. Но мнится, что близок ее конец — войска Барклая-де-Толли зажали под Самарой, и скоро революционеров ждет победа.

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1
    0
    115422
    Марта Краевская «Иди и жди морозов»: гибрид тёмного фэнтези, хоррора и романтики

    Книга для тех, кто ценит ужасы, фэнтези и любовные романы, а ещё славянскую мифологию.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить