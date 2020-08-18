Режиссёр «Джона Уика» поставит для Lionsgate фильм Arcane в жанре городского фэнтези

Deadline сообщает, что Lionsgate приобрела права на новый сценарий дуэта Алекса Литвака и Майкла Финча («Хищники», «Мушкетёры»). Новая их картина называется «Тайна» (Arcane) — она рассказывает о волшебных орденах в современном мире. Её описывают как мрачное городское фэнтези.

Режиссёром проекта назначен Чад Стахелски («Джон Уик»). Продюсированием займётся студия 87Eleven Entertainment, Литвак и Финч займут должности также исполнительных продюсеров.

Сейчас Стахелски занят четвёртым «Джоном Уиком» для Lionsgate — его выход намечен на 26 мая 2022-го.