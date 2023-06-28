Роланд Эммерих запускает космическую франшизу: с MMO-видеоигрой, сериалом и анимацией

Режиссёр Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра») запускает в работу мультимедийную франшизу в жанре космической оперы Space Nation. Задумка амбициозна — сейчас в разработке находится MMO-видеоигра, которая станет локомотивом франшизы. А позже её сюжет будет продолжаться в сериале, видеоигровых спин-оффах и анимации.

Подробностей о вселенной не так много. Действие развернётся в фантастическом будущем, где человечество имеет дело с пришельцами. В центре окажется противостояние трёх фракций, которые преследуют разные цели.

По словам Deadline, альфа-тестирование игры должно стартовать уже в этом августе, а релиз намечен на второй квартал 2024-го.

Создавать игру Эммериху помогают Джером Ву (World of Warcraft), Тони Тэнг (Warframe) и Марко Вебер, продюсер, работавший вместе с режиссёром над фильмом «Тринадцатый этаж».

Сейчас проект получил инвестиции около 50 миллионов долларов от различных фондов и других компаний.