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    Роланд Эммерих запускает космическую франшизу: с MMO-видеоигрой, сериалом и анимацией

    28 июня 2023
    Фото аватара
    28.06.2023
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    Роланд Эммерих запускает космическую франшизу: с MMO-видеоигрой, сериалом и анимацией

    Режиссёр Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра») запускает в работу мультимедийную франшизу в жанре космической оперы Space Nation. Задумка амбициозна — сейчас в разработке находится MMO-видеоигра, которая станет локомотивом франшизы. А позже её сюжет будет продолжаться в сериале, видеоигровых спин-оффах и анимации.

    Подробностей о вселенной не так много. Действие развернётся в фантастическом будущем, где человечество имеет дело с пришельцами. В центре окажется противостояние трёх фракций, которые преследуют разные цели.

    По словам Deadline, альфа-тестирование игры должно стартовать уже в этом августе, а релиз намечен на второй квартал 2024-го.

    Создавать игру Эммериху помогают Джером Ву (World of Warcraft), Тони Тэнг (Warframe) и Марко Вебер, продюсер, работавший вместе с режиссёром над фильмом «Тринадцатый этаж».

    Сейчас проект получил инвестиции около 50 миллионов долларов от различных фондов и других компаний.

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