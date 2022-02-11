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    Новости

    Роман Джо Хилла «Пожарный» экранизируют

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    1022
    0 минут на чтение
    Черновик 954

    Компания Walden Media объединилась с писателем Джо Хиллом (сыном Стивена Кинга) для работы над экранизацией романа «Пожарный» 2016 года. Книгу хотят адаптировать в формате сериала.

    Роман рассказывает о новом опасном вирусе, под действием которого человек вначале покрывается чешуёй, а потом самовозгорается или взрывается. Спасения от вируса найти так и не удалось, и он быстро превратил цивилизацию в руины. В центре событий — простая медсестра Харпер, основной проблемой которой до недавних времён были отношения с мужем. Её ждала бы смерть, если бы она не познакомилась с таинственным Пожарным.

    Для Хилла это уже далеко не первая экранизация. Ранее по его роману «Страна Рождества» (NOS4A2) выходил сериал, а в этом году ждём адаптацию рассказа «Чёрный телефон» от Universal и Blumhouse. А на Netflix выходили экранизации «Ключей Локков» и «В высокой траве».

    Ранее Walden выпустила научно-фантастическую драму с Томом Хэнксом «Финч» для Apple TV+.

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    Джо Хилл «Пожарный»

    Джо Хилл «Пожарный»

     Ирина Нечаева |  13.12.2017

    Местами очень неожиданный, а местами совершенно стандартный постапокалипсис, объёмный, страшный, поднимающий множество важных и непростых тем.

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