Роман Джо Хилла «Пожарный» экранизируют

Компания Walden Media объединилась с писателем Джо Хиллом (сыном Стивена Кинга) для работы над экранизацией романа «Пожарный» 2016 года. Книгу хотят адаптировать в формате сериала.

Роман рассказывает о новом опасном вирусе, под действием которого человек вначале покрывается чешуёй, а потом самовозгорается или взрывается. Спасения от вируса найти так и не удалось, и он быстро превратил цивилизацию в руины. В центре событий — простая медсестра Харпер, основной проблемой которой до недавних времён были отношения с мужем. Её ждала бы смерть, если бы она не познакомилась с таинственным Пожарным.

Для Хилла это уже далеко не первая экранизация. Ранее по его роману «Страна Рождества» (NOS4A2) выходил сериал, а в этом году ждём адаптацию рассказа «Чёрный телефон» от Universal и Blumhouse. А на Netflix выходили экранизации «Ключей Локков» и «В высокой траве».

Ранее Walden выпустила научно-фантастическую драму с Томом Хэнксом «Финч» для Apple TV+.