Рон Перлман требует, чтобы Гильермо дель Торо снял «Хеллбоя 3»

Рон Перлман, исполнивший главную роль в первых двух частях «Хеллбоя», в одном из интервью обратился к самому Гильермо дель Торо, чтобы он снял триквел.

Сам актер, судя по всему, тоже готов вернуться к образу парня из пекла, даже несмотря на свой почтенный возраст.

Горю ли я желанием сниматься в «Хеллбое 3»? Нет, мне чертов 71 год. Но мы в долгу перед фанатами. И мы должны показать им фильм, потому что это будет эпический финал. Так что, Гильермо, если ты читаешь это, то я еще не закончил доставать тебя, чтобы ты наконец сделал это.

Напомним, от третьей части отказались, потому что «Хеллбой 2: Золотая армия» не собрал 200 миллионов долларов в прокате. А в 2019 году франшизу перезапустили с Дэвидом Харбором в главной роли. Но критики и обычные зрители встретили фильм прохладно.